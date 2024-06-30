Просто шок: девушка нашла своего умершего возлюбленного в соцсети

Девушка рассказала в сети о жутком инциденте, который случился с ней в соцсети Snapchat. Ее любимый, который умер недавно, внезапно появился онлайн.

Переживая потерю любимого человека, девушка уж точно не ожидала, что увидит покойного парня "онлайн". Более того: он будет активным целый день.

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Странный сбой в Snapchat имеет жуткие последствия

На форуме девушка подробнее рассказала свою историю. Она заметила, что создала новый Snapchat. К сожалению, пароль от старого был потерянным. Это произошло уже после того, как девушка потеряла любимого. Она не ожидала, что Snapchat напомнит о потере и начнет испытывать ее нервы на прочность.

Теперь мне продолжают рекомендовать его как нового друга. Просто нет слов,

– заявила она.

Пользователи сети поддержали девушку и рассказали о своих жутких ситуациях, связанные с багами. Одна из фолловерок рассказала, что когда она потеряла любимого, звонки с его номера поступали еще неделю. С помощью его электронной почты пытались отследить мобильный, однако он был выключен.

Еще один пользователь сети заявил, что пережил похожий неприятный опыт именно со Snapchat. Он все еще показывает, что его давно умерший друг только что присоединился и предлагает добавить его в "друзья".