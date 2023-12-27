После 6 лет брака: женщина в старом кроссовке нашла главный секрет мужа

Иногда годами можно жить с человеком и не замечать важных деталей. Анна Меллор рассказала в токтоке свою историю. Главный секрет мужа Анна обнаружила... в старом кроссовке.

Свое видео Анна назвала "Я только что узнала секрет, который мой муж Рори скрывал от меня шесть лет". Оно собрало тысячи просмотров в считанные часы. Людей ужасно заинтриговало, что же так усердно скрывал Рори.

Обратите внимание С пожарным автомобилем: одесский спасатель устроил любимой особое признание

Секрет мужа Анна узнала, когда перебирала обувь. В старых кроссовках Fila она нашла записку, в которой говорилось: "мне в Fila – гораздо лучше, когда ты рядом".

Анна сразу бросилась к Рори и рассказала ему, что нашла романтическое послание. Муж очень удивился, он спросил: "ты – сейчас серьезно?". Как выяснилось, на протяжении 6 лет Рори оставлял записки с приятностями для любимой в ее обуви.

Сначала Анна подумала, что Рори шутит. Но когда проверила старые туфли и кроссовки, она была просто поражена: в каждой паре мужчина спрятал записку.

Анна решила поделиться этой историей в сети. Женщина признается: поступок Рори – одна из самых милых вещей, которую только можно себе представить.