Ее страсть – ученые: две истории любви Меркель, которая празднует 70-летие

Одна из самых влиятельных женщин современности, бывший канцлер Германии Ангела Меркель празднует 70-летний юбилей. О политических достижениях и неудачах политика известно много, а вот личная жизнь стальной женщины всегда остается в тени.

Ангела Меркель является олицетворением сильной женщины. О ее личной жизни известно очень мало, поскольку экс-канцлер никогда не акцентирует на ней внимание, пишет Love24.

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Два брака Меркель

Меркель была замужем дважды. Впервые будущая глава немецкого правительства вышла замуж в 23 года. В студенческие годы она познакомилась с на год старшим Ульрихом Меркелем. Мужчину и женщину соединила любовь к физике, поэтому через 3 года после знакомства – в 1977 году – они обвенчались в Лейпциге.

Этот брак не продлился долго – уже в 1982 году супруги развелись, при этом разошлись мужчина и женщина еще на год быстрее. Причиной стал переезд Меркель в Берлин, куда ученую пригласили работать в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР. Кстати, после развода Ангела не вернулась к девичьей фамилии, а оставила фамилию мужа.

В Берлине Меркель познакомилась с профессором теоретической и физической химии Университета имени Гумбольдта Йоахимом Зауэром. Мужчина и женщина, которые оба обожали науку, начали встречаться, когда Зауэр был еще в браке с другой. Однако любовь к Меркель оказалось сильнее, и профессор развелся с женой.



Ангела Меркель и Йоахим Зауэр / Фото Getty Images

30 декабря 1998 года Меркель и Зауэр поженились. В отличие от Меркель, которая выбрала политическую карьеру, Зауэр остался преданным науке. Сейчас он известный химик в Германии. Супруги очень редко появляются вместе. Даже когда Меркель впервые давала присягу на посту канцлера в 2005 году, мужчина не сидел в зрительской трибуне парламента. В тот момент он был в своем кабинете в университете.

Детей у супругов нет. Ведь свои жизни они посвятили карьере и друг другу.