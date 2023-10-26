Учила целоваться с другими: Анастасия Цимбалару рассказала секреты отношений с мужем

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов – известные украинские актеры. Они часто появляются в популярных проектах, а в некоторых даже играли пару.

В интервью Диане Глостер актриса призналась, что не смогла бы жить с партнером не творческой профессии. И даже призналась, как когда-то корректировала поцелуи мужа с другой актрисой.

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Любить или ревновать

Ревность в творческой профессии – это стереотип, потому что она может возникать в любой сфере, уверена Анастасия Цимбалару. И творческим людям, по ее мнению, лучше искать вторую половину в своем кругу деятельности. Но как быть с моментами, когда то самое творчество требует открытости и экранных чувств к другой или другому.

"У меня первый проект после университета был с постельной сценой. Поэтому мне кажется, муж и я – мы привыкли. И даже обсуждаем какие-то пикантные моменты: у него какой-то поцелуй с женщиной в кадре, я смотрю: господи, это ты так целуешь женщину. А он что-то там деликатно пытается (сделать – 24 Канал)", – поделилась Настя.

Более того – они уже даже привыкли к реакции своих друзей не из сферы кино, которые реагировали огромными глазами на обсуждение супругов пикантных сцен на площадке.

Это работа. Ты приходишь на площадку, тебе нужно полюбить партнера,

– объяснила Цимбалару.

Но после команды: "Стоп, снято" все эти чувства исчезают. Интересно, что несколько раз Насте и Грише пришлось сниматься в проектах, где они играли влюбленных. Иногда все складывалось как лучше, но был один момент, где съемка превращалась в настоящее испытание.

"У него была главная роль, он чувствует себя уверенно и знал, что делать. Я приехала на эпизод в этом проекте и у нас разный подход к работе. Я – "душнила", мне надо все выписать, проработать. А он работает энергетически. И когда мы столкнулись с этим, у нас возникли споры", – вспомнила острый момент актриса.

Но все споры проходят в финале работы.

Вот какими путями мы выруливаем о том, что должно быть в этой сцене – это интересно. Это возможность для тебя подстраиваться, поимпровизировать,

– объяснила Цимбалару.

Отметим, Анастасия и Григорий познакомились еще во время учебы в университете. То есть в отношениях они около 10 лет, но официально поженились два года назад.