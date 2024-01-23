"Наследники" в реальной жизни: как семейная ссора превратила жизнь Алена Делона в трагедию

В январе 2024 года история Алена Делона – снова на первых страницах СМИ. Все потому, что 88-летний актер очутился в эпицентре семейного противостояния.

Отец и трое детей. Это могла бы быть история о взаимной нежности и поддержке. Однако в настоящее время мир наблюдает за драмой, достойной сценария для HBO или Netflix.

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На протяжении десятилетий поклонники внимательно следили за личной жизнью Делона. Актер-романтик, представавший в амплуа героя-любовника, имел яркие love story и в реальной жизни. Любовь с Роми Шнайдером. Брак из Натальи Бартелеми. Длительные отношения с Мирей Дарк и Розали ван Бремен. Историями любви Делона восхищалась, выискивая хоть какие-то детали на страницах французских СМИ.

Как развивается семейная драма

В начале 2024 года Энтони Делон (сын Алена и Натали Делон) заявил, что его отец, по-видимому, отпраздновал свое последнее в жизни Рождество. Эти слова шокировали Алена, и он решил обратиться в суд.

Кроме того, Энтони заявил, что его сводная сестра Анушка вроде бы скрывает результаты тестов на когнитивные способности Алена.

Анушка (дочь Алена и Розали ван Бримен) также выпустила "бомбу". Она заявила, что Ален больше не может терпеть агрессию Энтони, который вроде бы постоянно утверждает, что "отец – сошел с ума".

Дальше брат и сестра публично обменялись оскорблениями по телевидению. Далее к конфликту присоединился второй сын Алена – Ален-Фабьен. Он "слил" в сеть запись, на которой Анушка вроде бы рассказывает отцу отвратительные вещи о своих братьях.

Утверждают, что причиной семейного раскола стало завещание. Анушка, которую СМИ называют любимым ребёнком Делона, получит 50% наследства. В то время между ее братьями разделят остальные 50%.

Рассказывают, что к сыновьям Делон относился прохладно и даже жестоко. Тем временем Анушка стала главной женщиной в его жизни. Сам актер признавался, что "ни одной женщине я так часто не говорил, что я ее люблю".



Делон и Анушка / Getty images

Именно Анушка сопровождала Делона в важные моменты его жизни. В частности, в 2019 году отец и дочь восхитили мир своим появлением и Каннском кинофестивале.