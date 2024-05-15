На четверги: мужчина, который находится в отношениях с 6 женщинами, ищет седьмую возлюбленную

Александер из США сейчас находится в отношениях с шестью женщинами. Сейчас парень ищет седьмую возлюбленную, с которой будет проводить свои четверги.

Сейчас мечта Александра – иметь возлюбленную на каждый день недели. Седьмая партнерша должна стать "девушкой четверга". Александр признается: он не уверен, что остановится на этом. В то же время признает: более десяти партнерш – это сложно.

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Это не было для меня сознательным решением вдруг стать полиамором. Я просто обнаружил, что традиционная моногамия мне не подходит, и мне нравится то, как я функционирую как человек,

– рассказал Александр.

Все подружки Александра знают друг о друге. Некоторые из девушек уже даже подружились. В частности, две из любимых Александра ждали, пока ему сделают тату, и, чтобы не терять время, сходили на шопинг.

Александр заметил, что, хотя многие люди осуждают это, он абсолютно счастлив в своих отношениях. Кроме того, парень отметил: у них с партнершами – абсолютная идиллия, и никто не страдает от абьюза или любой драмы.

В рамках программы Love Don't Judge Александр встретился с девушкой, которая может стать его седьмой возлюбленной.