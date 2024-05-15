Наразі мрія Александра – мати кохану на кожен день тижня. Сьома партнерка має стати "дівчиною четверга". Александр зізнається: він не впевнений, що зупиниться на цьому. Водночас визнає: понад десять партнерок – це складно.

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Це не було для мене свідомим рішенням раптом стати поліамором. Я просто виявив, що традиційна моногамія мені не підходить, і мені подобається те, як я функціоную як людина,

– розповів Александр.

Всі подружки Александра знають одна про одну. Дехто з дівчат вже навіть подружився. Зокрема, дві з коханих Александра чекали, доки йому зроблять тату, й, щоб не втрачати час, сходили на шопінг.

Александр зауважив, що, хоча багато людей засуджують це, він абсолютно щасливий у своїх стосунках. Окрім того, хлопець наголосив:у них з партнерками – абсолютна ідилія, і ніхто не страждає від аб'юзу або будь-якої драми.

У межах програми Love Don't Judge Александр зустрівся з дівчиною, яка може стати його сьомою коханою.