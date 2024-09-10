Такая любовь спасает от смерти: противоречивая история Александра Довженко и Юлии Солнцевой

Александр Довженко и Юлия Солнцева познакомились в Одессе, куда режиссер приехал по работе. В то время он был женат на Варваре Крыловой. Однако это не помешало ему начать новые отношения.

В то время Варвара болела. Она едва могла ходить. Но Довженко увлекся Солнцевой. Их отношения начались задолго до официального развода режиссера. Эту историю любви рассказывает Love 24.

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История Довженко и Солнцевой

В Одессе у Довженко была очень бурная личная жизнь. Однако все романы прекратились, когда он встретил Солнцеву.

Именно актриса Солнцева стала последней любовью в жизни Довженко. Вместе они были несколько десятилетий. Довженко и Солнцева часто работали вместе и реализовали несколько важных для мира искусства проектов. В то же время от актерства Юлия отказалась.

Солнцеву подозревали в связях с НКВД. По одной из версий, она даже шпионила за любимым. А потом – спасала ему жизнь. Когда с Довженко во время войны пропала связь, Юлия была на аудиенции у Лаврентия Берии. За считанные дни после этого Довженко вывели из окружения и он вернулся домой. Ходили слухи, что вторая встреча Солнцевой и Берии также была: после разгрома киносценария "Украина в огне". Тогда Юлия снова спасла Довженко.

После смерти Довженко Солнцева сделала все для популяризации его творчества и сохранения наследия.