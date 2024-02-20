"Благодарен больше всего": Алек Болдуин нежно поздравил жену с годовщиной знакомства

Американский актер Алек Болдуин и его жена Гилария 18 февраля отмечали особую дату. Именно в этот день, 13 лет назад, будущие супруги впервые встретились.

65-летний актер решил вспомнить о важном дне в жизни в своем инстаграме. Он добавил архивный снимок и теплые слова.

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Болдуин рассказал, что 13 лет назад встретил свою любовь в веганском кафе, которое сейчас уже закрыто.

18 февраля 2011 года. Вещи должны были кардинально измениться... Я благодарен тебе больше всего,

– написал актер.

Сообщение он дополнил одной из любимых фотографий – фотографией со свадьбы.

40-летняя Хилария в своем инстаграме также вспомнила о важном событии: "Встретились с Алеком 13 лет назад. Какое же путешествие мы прошли".

Что известно о семье Болдуина

Алек – известный голливудский актер, родители которого также были актерами. В то же время Хилария – фитнес-тренер, которая моложе его на 25 лет. Сначала отношения пары в Голливуде воспринимали несерьезно, но когда влюбленные поженились в 2012 году – все изменилось.

Сейчас Болдуины – многодетные супруги. Они воспитывают семеро прекрасных детей, которых часто показывают в своих соцсетях. Кстати, самой старшей дочери всего 10 лет, а самой младшей – 1 год.