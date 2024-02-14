Чувства на экране и в жизни: украинские и голливудские пары, которые влюбились по-настоящему

Чувства на экране между актерами нередко перерастают в настоящую любовь. Ко Дню святого Валентина мы решили рассказать о сценических парах, которых поразили стрелы Амура.

Притворяясь любимыми на камеру, сложно не влюбиться по-настоящему. Многие актеры, которые играли влюбленных в кино, остались вместе и после завершения съемок. Больше о них читайте в материале 24 Канала.

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Джонни Депп и Вайнона Райдер

Джонни Депп и Вайнона Райдер сыграли влюбленных в культовом фильме "Эдвард руки-ножницы". На самом деле в то время они уже состояли в отношениях. Вайнона отказалась от съемкок в фильме о мафии, чтобы работать с любимым над фильмом "Эдвард руки-ножницы".

26-летний Джонни Депп говорил, что влюбился в Вайнону с первого взгляда. Он даже сделал предложение девушке, которой на тот момент было всего 16 лет. Пара была очень влюблена, но до свадьбы дело так и не дошло. Оба актеров находились в начале развития своей карьеры и, вероятно, не смогли справиться с напряженным графиком.

Депп – был первой любовью юной Вайноны. После разрыва с ним девушка обратилась за помощью к психотерапевту, ведь тяжело переживала уход любимого.



Депп и Райдер на премьере фильма "Эдвард руки-ножницы" / Getty Images

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик

Чувства между актерами вспыхнули на съемках сериала "Клан ювелиров" в 2015 году, где они играли влюбленную пару. Андрей сразу понравился Наталье. В интервью "Караван историй" она говорила, что когда впервые увидела его, то подумала: "Вот такой мужчина мне нужен". Но Фединчик был женат в то время, поэтому Наталья решила, что женатый мужчина – не для нее.

Однако чувства между актерами становились сильнее и Андрей признался своей жене, что полюбил партнершу по съемочной площадке. Наталья была поражена смелым поступком актера и еще больше им увлеклась.

В 2017 году влюбленная пара решила пожениться на Мальдивах. Церемония была очень романтическая и интимная – только для двоих. Позже молодожены расписались в Киеве и отпраздновали с родными. Потом праздновали и в третий раз – на свадебном фестивале.



Актеры поженились на Мальдивах / Фото Натальи Денисенко

Через несколько месяцев Наталья родила сына, которого назвали в честь отца – Андрей.

Счастливую жизнь супругов навсегда изменила война. После 24 февраля 2022 года Андрей вступил в Вооруженные Силы Украины и стал на защиту Родины. Сейчас Наталья и Андрей видятся редко и поэтому еще больше ценят мгновения, проведенные вместе.

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Мила Кунис и Эштон Катчер

Эта сладкая парочка сыграла влюбленных еще в 1998 году, когда Миле Кунис было всего 14 лет. Интересно, что первый поцелуй будущих супругов состоялся на камеры.

Мне было 19 лет, а Миле – 14. Я делал за нее домашнюю работу по химии. И так, я был первым мужчиной, с которым она поцеловалась, причем этот поцелуй увековечен в телешоу. На самом деле все было очень странно. Я сомневался в законности своих действий. Я был 19-летним ребенком, а она годилась мне в младшие сестры,

– рассказал Эштон Катчер.

Но в то время огонек любви между ними еще не возник, и актеры разошлись, как корабли в море. Пара воссоединилась в реальной жизни только в 2012 году. Мила и Эштон решили не спешить, ведь он только что расстался с актрисой Деми Мур, а она завершила длительные отношения с Маколеем Калкаем. Но устоять перед любовью пара не смогла и их отношения быстро стали серьезными.



Мила Кунис и Эштон Катчер вместе уже 12 лет / Фото Getty Images

В 2014 году Мила родила Эштону дочь, а в 2015 году молодые родители поженились. Сейчас актерская пара воспитывает еще сына, который родился через 2 года после свадьбы. Супруги активно занимаются благотворительностью и поддерживают Украину.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Фраза о том, что счастье любит тишину, идеально описывает отношения Райана Гослинга и Евы Мендес. Актеры сыграли влюбленную пару в 2011 году, и сразу после съемок экранная любовь превратилась в настоящую. Звездная пара редко вместе появляется на публике и почти не публикует совместные фотографии в социальных сетях. Они предпочитают держать личную жизнь в тайне.

Известно, что у Райана и Евы есть две дочери. Мендес даже пришлось взять паузу в актерской карьере, чтобы воспитывать детей. Когда в 2017 году Гослинг получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Ла-Ла Ленд", то сказал, что во всем обязан жене.

Хотя пара вместе уже около 13 лет, и поженились они только в 2022 году.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Тимусяк

Эта украинская пара вместе снималась в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Скорая помощь", а впоследствии стало известно, что экранные чувства Екатерина Тышкевич и Валентина Тимусяка настоящие. В 2019 году актеры поженились.

Кстати, еще когда пара только встречалась, Валентин однажды порвал отношения с Екатериной. Но он сразу же вернул любимую, когда она вызвала у него ревность.

Он первый и единственный мужчина, который меня бросил, поэтому я его на себе и женила. Это было больно. Я плачу, а потом думаю, почему я плачу, надо его проучить,

– рассказала Екатерина.

Счастливая жизнь молодоженов длилась не долго – Екатерина сильно заболела. Уже много лет актриса страдает из-за сильных головных болей, а несколько месяцев назад она даже попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Сейчас Екатерина лечится в США. К счастью, у нее есть любящий муж, который ее всегда поддерживает.