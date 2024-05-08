Мистер Грей уже не тот: аферист из Tinder обокрал женщин на 100 тысяч долларов

Не успели мы забыть об аферисте из Tinder, как появился еще один. На этот раз – мистер Питер Грей. Он выманил у женщин 100 тысяч долларов.

К сожалению, в 2024 году все чаще появляются аферисты-любовники в соцсетях. Они охотятся за кошельками женщин и, обещая романтическую сказку, выманивают колоссальные суммы. Часто мошенники скрываются за масками известных людей. В частности, "засветились" фейковые Роберт де Ниро и Илон Маск.

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Что известно о новом аферисте из Tinder

Новый аферист с Tinder – Питер Грей – обманывал женщин и оформлял на их имя кредиты. Речь идет о тысячах фунтов стерлингов (1 фунт стерлинга – 49,28 гривны). Девушка, которая пострадала от действий афериста, заметила, что он "полностью разрушил ее жизнь".

Одна из пострадавших от действий Грея – Джессика (имя изменено из соображений безопасности) – рассказала, что познакомилась с аферистом в Tinder. Это произошло вскоре после того, как девушка разорвала отношения, которые длились 6 лет. Джессика призналась, что Грей – не ее типаж, однако в то время она нуждалась в ком-то, кто сможет выслушать и утешить.

Аферист с Tinder действовал очень настойчиво. Уже на третьем свидании он пригласил Джессику к себе домой. Когда девушка отошла в уборную, ее сумка осталась на столе.

Я пошла в туалет и оставила свою сумку на столе. А он тем временем сфотографировал мои водительские права и обе банковские карты,

– рассказала девушка.

О похожих аферах сообщили и другие пострадавшие от афериста с Tinder. В общем он взял кредиты на около 100 тысяч долларов. Одной из девушек даже отменили ипотеку. Грей разрушил ее жизнь.

В Tinder уже заявили, что "помогают предотвратить и предупредить пользователей о потенциальном мошенничестве с помощью искусственного интеллекта и непосредственного вмешательства".