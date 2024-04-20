Единственная жена фюрера: как развивались нездоровые отношения Евы Браун и Адольфа Гитлера

Отношения Адольфа Гитлера и Евы Браун продолжались 16 лет. Почти за сутки до совместного самоубийства они поженились во время частной церемонии в бункере. Фюрер выпил шампанского с молодой женой, а потом пошел писать завещание (как будто оно кому-то было нужно). Весь мир праздновал крах тирана, который забрал жизни десятков миллионов людей.

Странные и нездоровые отношения Адольфа Гитлера с Евой Браун начались, когда девушке было всего 17 лет. Фюрер ухаживал за несовершеннолетней и пытался сделать вид, что в то время эти отношения не были насилием с его стороны. В частности, Гитлер заявлял, что Ева "пришла к нему, когда все остальные покидали". Love 24 рассказывает, что известно об этой истории.

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16 лет вместе – от любовницы до жены диктатора

На дворе был 1929 год. Мюнхен. Юная Ева работала в фотосалоне Генриха Гофмана – фотографа Гитлера. Когда фюрер пришел на фотосессию, ассистентка фотографа выбежала купить для него пиво и мясной рулет. Вернувшись, Ева пробормотала "приятного аппетита".

Гитлер обратил внимание на девушку. Гофман рассказывал, что в несовершеннолетней Еве 40-летний убийца Гитлер вдруг нашел "покой". В то же время тогда фотограф считал: отношения между Гитлером и Браун будут лишь короткой интрижкой.

Биографы до сих пор не могут дать однозначного ответа относительно настоящих чувств и эмоций Евы в этой истории. Была ли это просто больная привязанность, нездоровое чувство, страх отказать фюреру или желание стать "первой леди третьего рейха". А, возможно, все вместе.

Историк Хайке Гертемакер – автор биографии "Ева Браун: жизнь с Гитлером" – подчеркнула, что узнать, что чувствовала Ева к Гитлеру – фактически невозможно. Уничтожение вещественных доказательств и молчание близких навсегда похоронили эту правду. В то же время в 1949 году Грета Шнайдер – подруга – заявила, что Ева действительно любила Гитлера. А историк Гертемакер заметила: какой бы ни была эмоциональная составляющая, поступки Евы свидетельствуют о ее довольно крепком характере.



Гитлер и Ева Браун / Getty images

В рамках своей черной "пиар-кампании" Гитлер неоднократно подчеркивал, что никогда не женится, потому что брак будет отвлекать от главной миссии – "посвятить свою жизнь Германии". Однако это не мешало фюреру вступать в отношения с многочисленными любовницами. Сначала Ева стала просто одной из них. К тому времени предыдущая фаворитка Гитлера покончила с собой, и фюрер искал, кем ее заменить.

Долгое время Гитлер и Браун были любовниками. Их отношения в целом продолжались 16 лет. Все это время Ева страдала из-за измен и равнодушия фюрера. Когда Гитлер проигнорировал ее 23-й день рождения, Ева сама купила себе украшения и надеялась, что они понравятся фюреру. Или, если нет, он таки сделает ей подарок себе по вкусу.

По меньшей мере дважды Ева пыталась покончить с собой. Кроме того, она принимала снотворное, чтобы чувствовать себя немного одурманенной. Хотя секретарь Гитлера заявил, что попыткой самоубийства она якобы пытается просто манипулировать фюрером, биографы отмечают: их отношения после этого улучшились. Гитлер понимал, что как политику ему не нужно еще одно самоубийство в ближайшем окружении.



Ева Браун / Getty images

Оставаясь верной Гитлеру в глобальных вещах, Ева позволяла себе мятежные мелочи. В частности, тайком курила (фюрер терпеть не мог женщин с сигаретами), заказывала платья и мех из Франции (что осуждалось во время войны) и читала книги Оскара Уайльда (запрещенного в то время).

Не была в партии, но стала лицом пропаганды

Да, Браун не входила в партию и даже якобы была "вне политики" (хотя мы точно знаем, что это –невозможно). В то же время историк Хайке Гертемакер замечает: Браун не находилась под стеклянным колпаком. Она много ездила по территории Германии и должна была точно знать как минимум о преследовании евреев.

Кроме того, влияние Браун на нацистскую пропаганду было "мягким", однако эффективным. Именно она занималась съемками фото и видео, которые имели целью убедить людей в "мягкости Гитлера". Браун изображала Гитлера "отзывчивым и добрым", человеком, который "любит детей". Это происходило в то время, когда он превращал жизнь мира в ад и совершал преступления против человечества.

Свадьба и самоубийство в бункере

Весной 1945 году Ева вернулась в Берлин вместе с Гитлером. Очевидно, она могла этого и не делать. Однако решила оставаться рядом с фюрером. В ночь на 29 апреля они поженились в бункере. А уже 30 апреля покончили с собой. Гитлер выбрал для себя пистолет. Ева, которая нарядилась в любимое платье фюрера (с розами) – цианид. Так завершилась история одного из самых массовых убийц в истории человечества.