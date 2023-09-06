Хотела бы имя мальчика для девочки: Адель рассказала, как назовет второго ребенка

В последнее время певица Адель активно делится роскошными фотографиями со своих концертов. Во время выступления звезда не боится тепло пообщаться с фанатами и даже поделиться некоторыми секретиками.

Так, во время одного из крайних шоу Адель помогала беременной фанатке выбрать имя для будущего ребенка и таким образом призналась о своих предпочтениях. В сети начали говорить о второй беременности звезды – так ли это.

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Ребенок в следующем году

Адель призналась, что тоже очень хочет стать мамой во второй раз и когда слышит имя, которое ей нравится, сразу записывает его в свой телефон. Более того, певица подчеркнула, что она не против мальчишеских имен для девочек.

В фаворите артистки имена Паркер и Спенсер. А в ходе разговора она назвала еще и Рэй – за то, "что оно пишется, как мальчишеское". Так действительно ли мировая звезда ждет второго ребенка? В 2022 году на шоу Грэма Нортона она заявляла, что имеет большой план на 2023 год, пишет издание Hello!

Я хочу ребенка в следующем году. У меня есть планы на следующий год. Представьте, если мне придется отменить шоу, потому что у меня родится ребенок,

– дерзко отвечала она.

К слову, Адель уже воспитывает сына Анджело от первого брака с Саймоном Конеки. С ним женщина скандально развелась в 2019 году. Основной проблемой стало разделение имущества и состояния Адель, на которое она не заключала брачный договор с экс-любимым.

Сейчас артистка обручена со спортивным агентом Ричем Полом. Его состояние оценивается в 120 миллионов долларов.

Уже через четыре месяца после официального подтверждения отношений, Адель появилась на публике с гигантским кольцом на соответствующем пальце. Впрочем, звезда всех упрямо уверяла, что пока не замужем. В мае 2022 года она показала вероятный дом с Ричем.

Говорили, что их свадьба должна состояться в конце лета 2023 года. А сама певица отмечала, что очень хочет замуж за Рича, иметь еще детей и стать домохозяйкой.

Я никогда не была так влюблена. Я одержима им. Я точно хочу иметь больше детей,

– подчеркивала она для издания ELLE.

Но пока, как видим, в приоритете звезды работа, сцена и выступления и она не меньше этого удовлетворена.