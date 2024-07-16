Как в фильме: богач устроил проверку возлюбленной, изображая из себя столяра

Миллионер, который делает вид, что у него нет денег, чтобы проверить любимую, – клише из ромкомов. К слову, так поступать – крайне оскорбительно для парнерши. Однако один слишком "креативный" мужчина решил провернуть это в реальной жизни. Похоже, кому-то надо смотреть меньше фильмов.

Клэр рассказала в сети, что бросила своего любимого, когда узнала, что на самом деле он – не столяр. Парень притворялся представителем этой, к слову, очень классной и важной профессии, чтобы убедиться, что его девушка – "не охотница за деньгами".

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Что известно об этой истории любви

С горе-шерлоком Клэр встретилась через сайт знакомства. На первом свидании она спросила, кем работает парень: просто, чтобы поддержать разговор. Тогда он на мгновение задумался, а потом выпалил: столяром. Далее парень весь вечер пытался перевести тему.

В конце концов, Клэр узнала: ее избранник на самом деле много зарабатывает, но боится, что девушек будут интересовать только деньги. И хотя он действительно ей нравился, когда Клэр узнала об обмане, она решила поставить точку в этих отношениях. Хотя после критических комментариев подруги уже засомневалась, поступила ли правильно.



Абсурдная проверка завершилась фиаско для горе-шерлока / Unsplash

Мнения пользователей сети разделились. Одни поддерживают Клэр, замечая, что с таким лжецом каши не сваришь. Кроме того, замечают, что парню, очевидно, нужна помощь психолога, если он имеет такие проблемы с доверием.

В то же время есть и те, кто считают: Клэр – погорячилась. Надо было по крайней мере дать шанс горе-шерлоку объяснить свое поведение.