"Моя девочка": 80-летняя миллионерша влюбилась в бездомного и шокировала родных

Для настоящей любви никогда не бывает слишком поздно. 80-летняя миллионерша Кэролайн Голланд шокировала родных заявлением, что влюбилась в 57-летнего бездомного Дэйва.

Эта история произошла в США. После смерти мужа Кэролайн осталась одна. Дочери жили поблизости, однако у них были свои семьи и заботы. Кэролайн не собиралась терять время и наслаждалась каждым мгновением жизни, а потом встретила его… Дэйва.

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У Дэйва было сложное прошлое. Мужчина пережил зависимости и тюрьму. Туда он попал, готовясь взорвать супермаркет. В последние годы Дэйв жил на пляже и тусовался с местными компаниями. Пока роман с Кэролайн не изменил его жизнь.

"Дэйв – лучшее, что со мной случилось"

Дочери Кэролайн были просто в шоке, когда узнали, что их 80-летняя мама – в отношениях. Ее бойфренда они восприняли отрицательно. Мужчину обвинили в желании нажиться на любимой.

В то же время Кэролайн признавалась: "Дэйв – лучшее, что со мной произошло". Женщина рассказала, что когда умер ее муж, она чувствовала себя очень одинокой. Дейв же смог заполнить пустоту и подарить новые яркие эмоции. Кэролайн охотно вступила в отношения.

Дэйв в свою очередь рассказывал, что: "Кэролайн – моя девочка". Мужчина убеждал: он – давно покончил с прошлым. Дэйв признавался: он впервые за многие годы чувствует себя счастливым. Ему даже не хочется задерживаться с друзьями, потому что дома ждут.

Очевидцы отношений Дэйва и Кэролайн отмечают, что рядом с любимым женщина менялась до неузнаваемости. Она много смеялась и вела себя беззаботно, как подросток.

К сожалению, Кэролайн скончалась во время пандемии COVID-19. А Дэйв все еще живет в фургончике на пляже. Он признается, что очень скучает по Кэролайн, которую любил.