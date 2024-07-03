Только моложе: 47-летняя женщина объяснила почему не встречается с мужчинами своего возраста

47-летняя американка из Мэриленда предпочитает романы со значительно младшими мужчинами. Женщина уже была в браке, поэтому сейчас к выбору партнеров относится особенно придирчиво.

Самая большая разница – 10 лет

Американка активно ведет свой блог в тиктоке, где из собственного опыта советует людям, как выйти из несчастного брака. На этот раз женщина решила объяснить, почему в свои 47 лет она предпочитает более молодых мужчин.

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По мнению женщины, мужчины ее возраста не ухаживают за собой. Это, мол, несправедливо, ведь женщина тратит много усилий, чтобы в 47 лет оставаться красивой.

Они не остаются физически активными. Я ухаживаю за собой. Я остаюсь активной. Это основные принципы привлекательности. Я не желаю идти на компромисс относительно образа жизни, благодаря которому я чувствую себя и выгляжу лучше,

– объяснила американка.

Она раскритиковала мужчин из-за того, что ближе к 50 годам они якобы теряют жажду к жизни. Кроме того, по мнению женщины, мужчины такого возраста "не имеют чувства юмора".

И все же у блогерши есть одно правило – бойфренды не должны быть моложе ее более, чем на 10 лет. По мнению женщины, люди со слишком большой разница в возрасте имеют разные жизненные опыты.

Заметим, что такие выводы женщина сделала только из собственного опыта. Каждый человек является уникальным и прекрасным независимо от возраста. Если вы умеете рассмешить компанию в 25 лет, то в 50, закладываемся, делаете это еще лучше.