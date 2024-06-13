Сама его обеспечивает: 23-летняя волонтерка вышла замуж за 80-летнего мужчину, которому помогала

Настоящую любовь можно встретить в любом возрасте. История Сяофан и господина Ли (имена – изменены) – лучшее доказательство. 23-летняя волонтерка вышла замуж за 80-летнего мужчину, которому помогала в доме престарелых.

По возрасту господин Ли мог бы быть дедушкой Сяофан. Однако они встретились и нашли свою любовь тогда, когда вообще не ожидали. Сейчас они – уже женаты. Влюбленные выбрали для себя скромную и элегантную церемонию. Господин Ли и Сяофан поклялись друг другу быть рядом, что бы не случилось. Пара не намерена терять зря ни одного дня и наслаждаться каждым мгновением вместе.

Обратите внимание Парень сделал тату, чтобы сделать предложение: почему девушке советуют убегать от него и не оглядываться

Влюбленные познакомились в доме престарелых

Сяофан была волонтеркой в доме престарелых. Там она и встретила господина Ли. Сначала они просто наслаждались общением. Сяофан и господин Ли поняли, что имеют много общего, а потом поняли: они начинают влюбляться. Сяофан увидела в господине Ли ту стабильность и мудрость, к которой стремилась. А господина Ли очаровала жизнерадостность и энергия Сяофан.

Эти отношения родные девушки так и не одобрили. Поэтому она прекратила общение с ними. Некоторые пытаются обвинить Сяофан в том, что она – с господином Ли из-за денег. Однако на самом деле большая часть расходов пары – на Сяофан. Господин Ли имеет лишь скромную пенсию, которой ему самому не хватало. Сяофан поддерживает любимого, в частности, материально.