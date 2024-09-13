Разочаровалась в любви: 23-летняя девушка заморозила свои яйцеклетки

23-летняя модель Сабрина Лоу из Бразилии недавно пережила измену любимого. После того молодая девушка решила заморозить свои яйцеклетки, ведь не знает, когда теперь встретит настоящую любовь.

Измена любимого разбила девушке сердце

Сабрина 2 года находилась в отношениях, и ей казалось, что у них с бойфрендом все прекрасно. Однако парень изменял модели с другой девушкой.

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Сабрина раскрыла измену бойфренда благодаря программе на телефоне, которая отслеживает местонахождение. Парень врал девушке о том, куда он едет, поэтому как-то модель решила проследить за ним. То, что увидела девушка, разбило ей сердце – ее возлюбленный гулял по торговому центру и держался за руку с другой.

Я была полностью ослеплена любовью. Я думала, что он моя безопасная гавань, но на самом деле это было не так. Когда я узнала о другой женщине, у меня возникло ощущение, что мое сердце вырвали из груди,

– рассказала Сабрина.

После этой истории девушка разочаровалась в мужчинах. Она решила заморозить свои яйцеклетки, поскольку не знает, когда встретит настоящую любовь и будет готова стать матерью.

"Я не верю, что идеальный партнер для создания семьи появится в нужное мне время, поэтому решила взять свою жизнь под контроль и убедиться, что всегда буду к этому готова", – объяснила модель.

Сейчас Сабрина хочет сосредоточиться на саморазвитии и любви к себе.