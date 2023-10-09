Как укрепить отношения: 20 универсальных советов, которые могут понадобиться каждой паре

Отношения – это всегда работа обоих партнеров. Даже если кажется, что все просто и очевидно – стоит обратить внимание на несколько аспектов.

Специалисты выделяют 20 универсальных советов, которые пригодятся в любых отношениях. Если вам кажется, что это очевидные вещи, спросите себя: соблюдаете ли вы их.

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Советы для отношений

1. Отношения должны быть последовательными. Не торопитесь перескакивать с одного уровня на другой – это не игра на скорость. Позвольте событиям развиваться поэтапно.

2. Не вспоминайте прошлые ошибки. Особенно во время каких-то минутных споров.

3. Будьте разными друг для друга. На публике вы можете придерживаться сдержанного стиля, а дома позволить себе любые фантазии.

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4. Чрезмерно не вините себя во всем, не посыпайте голову пеплом.

5. Прислушайтесь к мнению друг друга. Даже во время ссор – старайтесь выслушать партнера и не перебивать. Ищите общий компромисс.

6. Помните, что вы – команда. В отношениях действуйте вместе, а не соревнуйтесь кто лучше. Выяснение победителей не поможет укрепить их.

7. Следите за своим внешним видом.

8. Не впадайте в истерику из-за каких-то проблем. Нечастые скандалы лучше заканчивайте бурным сексом.

9. Доверяйте партнеру. Недоверие убивает отношения. Будьте уверены сначала в себе, уделяйте время своему развитию. Тогда и партнер будет смотреть только в вашу сторону.

10. Забудьте о комплексах. Не сравнивайте себя с другими, потому что вы лично привлекаете своего партнера, а не кто-нибудь.

11. Поддерживайте друг друга. Умейте вовремя подставить плечо. Особенно в моральном плане.

12. Говорите вслух о своих желаниях. Не думайте, что ваш партнер умеет читать мысли.

13. Поддерживайте огонь. Особенно это касается долговременных отношений. Находите новые грани, которые помогут вам открываться с другой стороны.

14. Найдите свое пространство. Пребывание 24/7 рядом с партнером может быстро закончить отношения. Найдите свое собственное хобби.

15. Беспокойтесь о своем партнере, но не переусердствуйте с чрезмерным вниманием.

16. Рядом с поддержкой не забывайте хвалить своего партнера.

17. Не оскорбляйте даже во время ссор. Сформируйте темы-табу, которые могут лично ранить вашу вторую половинку.

18. Давайте ощущать партнеру эмоциональную связь с вами.

19. Не молчите и не игнорируйте партнера. Умейте правильно коммуницировать, даже если говорится о ваших личных проблемах.

20. Не пытайтесь изменить партнера. Изменения должны приходить извне, а не насильно. Если реакция обратная – подумайте, следует ли продолжать такие отношения.