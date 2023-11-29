Насколько крепки ваши отношения: всего 12 вопросов позволят определить это

Некоторые пары хотят узнать, насколько крепки их отношения. Иногда простого разговора недостаточно и устраивается настоящая проверка.

В одной из соцсетей стала вирусной тенденция 12 вопросов, позволяющая как раз проверить прочность отношений. Далее публикуем полный список того, что уже в этот вечер можно спросить у партнера.

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12 вопросов об отношениях

Пары узнают свои отношения на более глубоком уровне с помощью 12 вопросов. Такая тенденция стала вирусной в TikTok. Это не просто разговор, а настоящее исследование друг друга.

Эти вопросы должны продемонстрировать, насколько хорошо вы знаете партнера, а он или она вас. Некоторые пары отвечали с помощью текстовых сообщений и это поможет тем, кто сейчас находится на расстоянии.

Итак, вот 12 вопросов, которые следует задать партнеру и проверить отношения на прочность:

1. Если кто-то спросит: кто я для тебя, что ты скажешь?

2. Какие три вещи ты во мне любишь?

3. Чем я отличаюсь от других, с кем ты встречался/разговаривал в прошлом?

4. Что тебе во мне не нравится?

5. Что тебе нравится во мне?

6. Каково было твое первое впечатление обо мне?

7. Какие три вещи я часто говорю?

8. На что ты надеешься относительно нашего будущего?

9. Если бы мы сейчас были вместе, что бы мы делали?

10. Что бы ты делал сейчас, если бы мы никогда не встретились?

11. Какова была твоя жизнь до того, как мы встретились?

12. Буду ли я навсегда занимать особое место в сердце твоем?

Пользователи сети признались, что этот тест их очень взволновал. А кое-кто предложил отчаянный шаг: задать эти вопросы своим бывшим.