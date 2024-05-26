Встречались 10 лет: 102-летняя женщина вышла замуж за 100-летнего мужчину – нежные фото

В доме престарелых в Филадельфии был настоящий праздник – мужчина и женщина, которым уже за 100 лет, решили пожениться. 102-летняя Марджори Фитерман и подумать не могла, что на старости лет снова искренне полюбит.

Бракосочетание после 100 лет

Марджори и ее возлюбленный Берни Литтман, который моложе на 2 года, познакомились в доме престарелых. Их отношения продолжались 10 лет.

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И Марджори, и Берни в прошлом были женаты. Литтман прожил в браке с первой женой 65 лет, у них было 2 детей, 4 внуков и 9 правнуков. Никто из родственников мужчины и подумать не мог, что после смерти жены он снова женится. Внучка Берни, Сара Пичерман, заметила, что все родные очень радуются за него.

Мы все в восторге от того, что он нашел человека, с которым может хорошо проводить все время,

– сказала Сара.

В то же время Марджори потеряла своего мужа уже много лет назад – он умер в далеком 1999 году. Так что женщина точно не думала, что во второй раз влюбится аж через столько лет.



Пожилая пара решила пожениться после 10 лет отношений / Фото Сары Пичерман

Все 10 лет Берни и Марджори были поддержкой друг для друга, особенно – во время пандемии коронавируса. Все думали, что пожилая пара просто будет вместе до конца жизни и никто не надеялся, что они решат пожениться.

Раввин, который женил Берни и Марджори, признался, что в восторге от пожилой пары. Ему очень нравится то, что они познакомились не через приложение или в соцсетях, а в реальной жизни.



Родственники молодоженов очень счастливы за них / Фото Сары Пичерман

Кстати, Книга рекордов Гиннеса рассмотрит запрос о том, чтобы признать Берни и Марджори старейшей парой, которая поженилась, ведь их общий возраст составляет 202 года.