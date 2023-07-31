Більше не разом: як пережити розлучення

Розлучення – завжди втрата. Тут не важливо скільки партнери були разом: рік чи десять. Кожен проходить стадії від заперечення до прийняття.

Разом із розлученням втрачається певний статус кожного з партнерів. Тому у такій ситуації важливо дати собі час прожити усі емоції, пише 24 Канал.

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Вторинні втрати після розлучення

Після будь-якого розставання у пар втрачається сімейна структура. Більше немає чоловіка чи дружини. Змінюється принцип спільного побуту, місце проживання, спосіб життя, друзі, рівень доходу та витрати.

Інший бік – втрачається віра у себе, свою привабливість та подальшу цікавість для осіб протилежної статі. Людина опиняється у стані невизначеності і таким чином можуть втрачатися плани на майбутнє, руйнуватися мрії та відчуття "жити тут і зараз".

Пережити розлучення правильно

Розлучення схоже на фізичну втрату людини – виникає період горювання. Особливо, якщо партнер йде несподівано. У такому разі варто починати виконувати якусь механічну чи фізичну роботу. Помити підлогу, здолати зайвий кілометр на пробіжці – це може відволікти від переживань.

Безперечно, складніше тому від кого йдуть. Тут може початися процес самокопання, але дуже глибоко занурюватися не варто. Прийняття ситуації і рух вперед – це не дозволить застрягти у минулому та вдатися до якихось руйнівних дій.

Після усвідомлення та прийняття ситуації, більшість може шукати зовнішньої підтримки. Тут може допомогти близьке оточення: рідні, друзі чи спілкування з природою. Прогулянка улюбленим місцем розряджає та надихає.

Не варто забувати про самооцінку. До нас ставляться так, як ми ставимося до себе. У період розлучення може здатися, що втрачаєш себе. Станьте перед дзеркалом і скажіть собі усі компліменти, які лише можна.

Звісно, найкраще справитися зі всіма переживаннями можуть допомогти психологи. Звернутися до спеціалістів варто ще на початку конфліктів. Але якщо шлюб остаточно не можливо зберегти, поради спеціалістів точно стануть у нагоді, як прожити цей період з користю для себе.