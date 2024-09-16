"Бенніфер повертаються?": Джей Ло і Аффлек підловили за поцілунком

Шанувальники "Бенніфер" – пари Дженніфер Лопес та Бена Аффлека – приємно вражені. Можливо, для ексзакоханих (або й не екс) ще не все втрачено. За даними ЗМІ, Джен та Бен цілувалися на публіці вже після оголошення про розлучення.

Майже місяць тому Дженніфер оголосила про розлучення з Беном. Тоді стало відомо, що вони не разом ще з квітня цього року. Однак, схоже, у стосунках "Бенніфер" настало потепління. Бена та Дженніфер ЗМІ підловили за поцілунком, розповідає Page Six.

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Що відомо про новий етап пари

Ще у серпні здавалося, що стосунки Дженніфер та Бена – затягнуті темними хмарами. Вони обоє виглядали максимально роздратованими та нещасливими разом. Згодом Лопес оголосила про розлучення. Це виглядало як фінальна крапка в історії. Водночас, можливо, ще не все втрачено.

Бена й Дженніфер зауважили у Беверлі-Гіллз.

Бен і Джей Ло наразі перебувають у лаунжі Polo в готелі Beverly Hills, тримаються за руки та цілуються. Діти з ними, але за окремим столиком,

– повідомили виданню.



Стосунки Дженніфер і Бена могли потепліти / Getty images

Окрім того, очевидці наголошують, що на пальці Дженніфер була каблучка з заручин. Шанувальники не приховують радості. Вони сподіваються на повернення "Бенніфер"3.0.