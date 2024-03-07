Легенда, таємниця чи реальність: справжня історія кохання Ромео і Джульєтти

Минули вже сотні років, а трагедія Ромео та Джульєтти продовжує жити у людських серцях та витворах мистецтва. Романтики вірять, що майже все у цій історії – правда. Скептики називають веронську love story вигадкою. Настав час з'ясувати, що насправді відомо про легендарних закоханих, а що – історія назавжди збереже у таємниці.

Love 24 сьогодні розповідає деталі історії Ромео й Джульєтти та намагається з'ясувати, чи була вона реальною.

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Що ми знаємо про Ромео і Джульєтту

В осяяній італійським сонцем древній Вероні триває ворожнеча двох шанованих сімейств Монтеккі й Капулетті. Упродовж років за ними тягнеться кривавий слід. Поступово все місто відчуває на собі руйнівний вплив смертельного протистояння.

Ромео Монтеккі таємно пробирається у дім ворога на свято. Там він зустрічає юну Джульєтту, яку батьки збираються видати заміж за знатного веронця. Ромео та Джульєтта закохуються одне в одного. Але це не може змінити хід історії веронської ворожнечі.



Леонардо Ді Капріо й Клер Дейнс, "Ромео + Джульєтта" 1996 / Кадр з фільму

Закохані готуються до таємного вінчання. Але під час вуличної сутички Ромео вбиває Тибальта – кузена Джульєтти. За це Ромео виганяють з Верони. Закохані мають план, який має допомогти врятуватися та бути разом. Однак все йде не за планом. Ромео думає, що Джульєтта померла й випиває отруту. А Джульєтта, побачивши мертвого Ромео, заколює себе кинджалом.

Так завершується багаторічна ворожнеча домів Монтеккі й Капулетті. Юних закоханих вже не повернути, однак їхня історія стає символом Верони.

Від Сієни до Верони – всі дороги ведуть в Італію

Відомими на весь світ Ромео та Джульєтту зробив британець Вільям Шекспір у 1595. Однак їхня історія (якщо вона й була реальною) розпочалася на декілька століть раніше.

Шекскпір не став першим, хто розповів історію закоханих. У різних варіаціях та з різними деталями вона вже існувала у світовій літературі. Хоча, варто визнати, й не була настільки популярною. Саме шекспірівське переосмислення стало легендою.

Шекспір ніколи не був у Вероні. Однак поселив Ромео й Джульєтту саме там. Так італійське місто на річці Адідже стало місцем паломництва романтиків з різних куточків світу.



Верона охоче розповідає свою історію. Місто навіть зберегло домівки Ромео й Джульєтти. Щоб вірити або не вірити у їхню справжність, варто розуміти, якою була Верона у часи, коли могли жити закохані.

У XII – XIII столітті місто – північні ворота Італії. Верона мала вражати мандрівників своєю величчю й підігрівати інтерес перед Римом. Знатні роди інвестували у місто гроші й боролися за вплив на його життя. Конфлікти передавали у спадок.

Найбільше нас цікавить рід Даль Каппелло – багатий, впливовий та благородний. Саме їхній особняк сьогодні – дім Джульєтти Casa di Juliet. Веронці зауважують, що, співставивши факти, можна зробити висновок: Даль Каппелло = Капулетті.



Сьогодні будинок належить Вероні, а його дворик – найвідвідуваніша локація міста. У ХХ столітті там встановили статую Джульєтти. Мандрівники вірять: якщо торкнутися її, неодмінно зустрінеш справжнє кохання.



Джульєєта у своєму дворику / Unsplash

Дім Ромео – зовсім поруч. Однак він – набагато менш популярний. Часто мандрівники просто проходять повз величну будівлю, не підозрюючи, які таємниці вона може берегти. До речі, у будинку Ромео досі мешкають люди.

Але не Вероною єдиною. Дослідники зауважують: до того, як Шекспір почув історію Ромео й Джульєтти, домівкою закоханих називали й інші італійські міста. Зокрема, популярною є версія, що насправді вони жили у Сієні (Тоскана).

То чи були насправді Ромео та Джульєтта

Зауважте! Існують різні версії, які італійські роди могли стати прототипами Монтеккі й Капулетті. Однак є шанс, що вони справді були Монтеккі й Капулетті (ну, майже). Флорентієць Данте Аліг'єрі, якого можна вважати сучасником Ромео і Джульєтти, у своїй "Божественній комедії" згадує італійські сім'ї Монтеккі й Капелетті та розбрат між ними. Фактично на сьогодні – це єдиний реальний доказ цієї історії в оригінальному прочитанні.

Наразі ніхто з впевненістю не може сказати: чи жили насправді Ромео та Джульєтта. Насправді ця історія не має у собі нічого такого, чого не могло б статися у реальності. Зважаючи на історію світу, вона могла повторюватися у різні епохи та різних континентах. Можливо, Ромео і Джульєтта ніколи не жили у Вероні. Можливо, саме ця історія – вигадка. Але водночас колись та й десь вона сталася.



Олівія Хассі і Леонард Вайтінг, "Ромео і Джульєтта" 1968 / Кадр з фільму

Ми не знаємо, коли насправді народилися Ромео і Джульєтта. Але точно знаємо, що вони ніколи не помруть у мистецтві. Минає час, а трагічна історія закоханих знаходить все нові й нові втілення у кіно, літературі та музиці.