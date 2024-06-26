"Не лети, прошу": пілот розвернув літак, щоб пасажир вибіг до коханої

Рейс IB8767 з Турина до Мадрида точно увійде в історію як один з найромантичніших. Пілот розвернув літак, щоб пасажир возз'єднався зі своєю коханою.

Пасажир вже пройшов реєстрацію на рейс та зайшов у літак. Єдине, що він не встиг зробити, аби почати насолоджуватися польотом: перевести телефон у режим польоту. А те, що сталося далі, нагадує сцену з романтичного фільму, інформує Love 24.

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Деталі романтичної історії

Пасажир збирався летіти до Мадрида рейсом IB8767 авіакомпанії Iberia. Літак вже стояв на злітно-посадковій смузі з заведеним двигуном. Аж раптом до пасажира додзвонилася його кохана. Дівчина благала не летіти до Мадрида.

Не лети, прошу, залишайся зі мною в Турині,

– заявила вона.

Зрештою, пасажир ухвалив рішення. Він закричав на весь салон, аби все зупинили, бо він має вийти. Прохання бортпровідниці заспокоїтися й повернутися на своє місце не допомогли. Зрештою, члени екіпажу провели коротку нараду.



Возз'єднання закоханих чекали всі пасажири / Unsplash

Зрештою, командир зробив декілька дзвінків. У результаті пілот розвернув літак й дозволив пасажиру вийти. Залишається сподіватися, що він зустрівся зі своєю коханою, й зараз у них все гаразд.