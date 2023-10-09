Романтичний понеділок: 3 душевні фільми для осіннього вечора

Осінь – чудова пора для перегляду романтичних фільмів разом з коханою людиною. Стрічки про любов дозволять вам не лише розслабитися, а й створити незабутні враження удвох.

24 Канал підготував найкращі три картини, які створять теплу атмосферу для осіннього вечора. Насолоджуйтеся переглядом!

До слова Зваблива та сильна: добірка найкращих образів Белли Хадід

"Вибери кохання"

Кемі працює в якості звукорежисера для створення рекламних джинглів. Вона зустрічається з надійним хлопцем на ім'я Пол і часто проводить вечори в колі друзів. Однак, не дивлячись на це, Кемі відчуває, що їй не дуже до вподоби її робота, і в її стосунках з Полом щось відсутнє.

Випадково, Кемі знову зустрічає своє давнє кохання, Джека. Він запрошує її на обід і представляє знайомим з рок-зіркою на ім'я Рекс. Тепер дівчина стоїть перед важливим вибором і не може визначитися, кого з цих двох хлопців обрати.

"Вибери кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вийду за тебе"

Фільм "Вийду за тебе" є екранізацією однойменного графічного роману від Боббі Кросбі. Головні ролі у цій стрічці виконали Дженніфер Лопес та Оуен Вілсон. Історія розповідає про попзірку, яка, під час власного весільного виступу, дізнається про зраду свого нареченого зі своєю помічницею. Внаслідок цього непередбаченого обороту подій, вона приймає спонтанне рішення вийти заміж за першого незнайомця, який потрапив їй на дорозі, і цим незнайомцем виявляється звичайний вчитель математики.

"Вийду за тебе": дивіться трейлер

"До зустрічі з тобою"

Екранізація книги Джоджо Мойєс розповідає про життя Лу Кларк, яка завжди посміхається і завжди позитивна. Після пошуку роботи вона отримує пропозицію працювати доглядальницею за Віллом Трейнором, чоловіком, який через трагічну аварію став паралізованим і втратив бажання жити. Попри свою неосвіченість у справах догляду, Лу вирішує взяти на себе цю відповідальність. По ходу справи, вона стає для Вілла дуже важливою, набагато більше, ніж будь-який інший працівник. Їхні відносини починають розвиватися, і вони закохуються одне в одного. Проте Лу не усвідомлює, які наслідки може мати ця любов для неї.

"До зустрічі з тобою": дивіться трейлер онлайн