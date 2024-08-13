Як зберегти стосунки на відстані: дівчина дала "дахоповертальні" поради

Користувачі мережі зауважують, що від стосунків на відстані іноді "зриває дах". Дівчина, яка побувала у таких, дала поради, як його "повернути".

Амі перебуває у шлюбі сім років. З них 6 – вони з чоловіком провели на відстані одне від одного. Амі зізнається, що цей досвід багато у чому – на краще. Принаймні, це навчило пару особливо цінувати миті разом.

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Це було складно, але ми постаралися, щоб це спрацювало з фінансових причин. Хоча тепер ми знаємо, що це не для нас у довгостроковій перспективі, цей досвід навчив нас багато чому,

– розповіла Амі.



Зберегти стосунки на відстані – реально / Unsplash

Як парі пережити стосунки на відстані

Перше й головне правило – цікавитися потребами коханої людини. Амі зауважила, що спершу її чоловік ставив своїм пріоритетом роботу, а не стосунки. Однак робота над тим, аби залишатися разом щасливими, принесла свої результати.

Окрім того, must have – знати свої потреби. Про них потрібно максимально чесно й відверто говорити з партнером або партнеркою.

Також потрібно завжди бути готовими до компромісу. Бо стосунки – для щастя двох, а не боротьба, хто кого переможе.