6 поз для ранкового сексу, які обов'язково треба спробувати

Ранковий секс – чудовий спосіб прокинутися. Він знижує стрес, покращує настрій, насичує позитивними емоціями на цілий день. До того ж секс вранці може ще більше зблизити вас із партнером.

Все тому, що під час сексу виділяється окситоцин, який відомий як "гормон обіймів". Окситоцин викликає почуття задоволення, ви відчуваєте спокій поряд з партнером. Також ранковий секс може стати альтернативою пробіжки, адже під час статевого акту також спалюються калорії.

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Для натхнення розповімо про кілька поз у сексі, які варто спробувати саме вранці.

Поза ложки

Партнери лежать на одному боці, коліна зігнуті. Верхні частини тіл можуть притискатися одне до одного, але ноги – ні. Щоб полегшити проникнення жінці варто підняти коліно. Для максимального задоволення обидва партнери мають рухатися в одному темпі.

Поза собаки

Ця поза чудово підійде для глибокого проникнення, а задоволення отримають обидва партнери. Якщо ви практикуєте оральний секс, то теж скористайтеся нею: чоловік лягає на спину, а жінка стоїть на руках і ногах над його головою.

Поза "гаряча обгортка"

Чоловік лягає на спину, а жінка – спиною на чоловіка. Партнер огортає руками сідниці жінки, стимулює її клітор пальцями. А іншою рукою в цей час пестить груди.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.

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Поза вершниці

Класична поза, коли жінка перебуває зверху, самостійно контролює глибину проникнення та ритм. Партнер допомагає їй тримати рівновагу, стимулює клітор пальцями, посилюючи сексуальні відчуття.

Поза "69"

Одна з найвідоміших поз для орального сексу, яка дає можливість проводити взаємну стимуляцію. Партнери розташовуються одне відносно одного в перевернутому положенні, як цифри в числі 69.

Щиколотки на плечах

У цій позі жінка лякає на спину й трішки підіймає ноги. Партнер стає на коліна обличчям до неї. Тоді жінка підіймає ноги так, щоб щиколотки були на плечах чоловіка.