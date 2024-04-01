Про що говорити на першому побаченні: 10 небанальних запитань

Перше побачення – це особлива й трепетна подія. Багато людей нервують перед ним й бояться незручних мовчанок. То ж аби ви почувалися впевнено, краще заздалегідь продумати теми для розмови.

Питання для першого побачення

Щирість та відкритість – це основа успішного першого побачення. Love 24 підготував список запитань, які допоможуть вам краще розкритися під час першої зустрічі й пізнати нову людину.

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Знайти тему, яка зацікавить вас обох, дуже важливо. Саме так ви зможете зрозуміти, наскільки ваші погляди на життя збігаються і чи однакові у вас інтереси.

Отож нижче є кілька запитань, які допоможуть вам наповнити розмову цікавими та ґрунтовними роздумами:

Як ти любиш відпочивати? Що ти цінуєш у людях та собі? Який твій улюблений фільм? Який твій улюблений маршрут для прогулянки містом? Яка звичка робить твоє життя кращим? Де ти виріс? Що змушує тебе сміятися? Яка робота твоєї мрії? Як ти проводиш вихідні? Чи любиш ти готувати і що саме?

Однак не йдіть суворо по списку, аби у вашого партнера не склалося враження, що він проходить співбесіду. Підходьте до питань творчо і шукайте найкращу нагоду, щоб поставите конкретне.

До речі, мовчанок також не варто боятися. Деяким парам досить комфортно бути разом у тиші, ви не мусите говорити безперестанку. Іноді це навіть втомлює.

На першому побаченні не варто говорити про свої попередні стосунки або розпитувати іншу людину про них. Намагайтеся знайти якомога більше спільних точок доторку – інтереси, спільні знайомі, мрії тощо. Так ви створите зв'язок і захочете зустрітися знову.