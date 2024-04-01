Про що говорити на першому побаченні: 10 небанальних запитань
Перше побачення – це особлива й трепетна подія. Багато людей нервують перед ним й бояться незручних мовчанок. То ж аби ви почувалися впевнено, краще заздалегідь продумати теми для розмови.
Питання для першого побачення
Щирість та відкритість – це основа успішного першого побачення. Love 24 підготував список запитань, які допоможуть вам краще розкритися під час першої зустрічі й пізнати нову людину.
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Знайти тему, яка зацікавить вас обох, дуже важливо. Саме так ви зможете зрозуміти, наскільки ваші погляди на життя збігаються і чи однакові у вас інтереси.
Отож нижче є кілька запитань, які допоможуть вам наповнити розмову цікавими та ґрунтовними роздумами:
- Як ти любиш відпочивати?
- Що ти цінуєш у людях та собі?
- Який твій улюблений фільм?
- Який твій улюблений маршрут для прогулянки містом?
- Яка звичка робить твоє життя кращим?
- Де ти виріс?
- Що змушує тебе сміятися?
- Яка робота твоєї мрії?
- Як ти проводиш вихідні?
- Чи любиш ти готувати і що саме?
Однак не йдіть суворо по списку, аби у вашого партнера не склалося враження, що він проходить співбесіду. Підходьте до питань творчо і шукайте найкращу нагоду, щоб поставите конкретне.
До речі, мовчанок також не варто боятися. Деяким парам досить комфортно бути разом у тиші, ви не мусите говорити безперестанку. Іноді це навіть втомлює.
На першому побаченні не варто говорити про свої попередні стосунки або розпитувати іншу людину про них. Намагайтеся знайти якомога більше спільних точок доторку – інтереси, спільні знайомі, мрії тощо. Так ви створите зв'язок і захочете зустрітися знову.