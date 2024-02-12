Стосунки на відстані можливі, – прикордонник одружився з коханою в Одесі

Прикордонник Денис вирішив не чекати завершення війни й одружився зі своєю коханою Крістіною. Молодята щасливі, що нарешті офіційно стали подружжям.

Війна не стала на заваді коханню

Крістіна та Денис познайомилися у Білгород-Дністровському ще до повномасштабного вторгнення Росії. Закохані зізналися – це було кохання з першого погляду.

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У той час Денис проходив у Білгород-Дністровському військову службу. Стосунки між прикордонником та його обраницею закрутилися швидко. Однак після 24 лютого 2022 року закохану пару розлучила війна. Денис відправився разом з побратимами боронити південні рубежі України від ворога.

Однак жодна відстань не стала на заваді справжньому коханню й стосунки пари витримали випробування.

Стосунки на відстані реальні, коли кожен з нас розуміє та точно знає, що любити – це не лише дивитися один на одного, а дивитись в одному напрямку,

– розповів Денис.

На початку лютого молодята одружилися в Одесі й поділилися казковими фотографіями біля моря. На них щасливий прикордонник у формі обіймає та цілує свою наречену у білій сукні.

Молодята одружилися в Одесі / Фото Одеського прикордонного загону

До речі, раніше ми розповідали про сапера Андрія Однолька, який на війні втратив ногу, а після реабілітації повінчався з дружиною у Львові. Більше про їхню історію – читайте тут.