5 речей, які вбивають бажання займатися сексом

Якщо ви або ваш партнер втратили сексуальний інтерес, це ще не означає, що хтось комусь зрадив. Причини зниження лібідо можуть бути доволі несподіваними.

Дослідіть причини, що впливають на ваше сексуальне бажання та будьте відверті з вашим партнером. Зверніть увагу на своє здоров'я, зовнішній вигляд та фізичні тренування.

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Медикаменти

Багато лікарських препаратів може понижувати як жіночий, так і чоловічий апетит до інтимних відносин: від ліків для пониження артеріального тиску до засобів для відновлення спортсменів після тренувань. Також до групи лікарських засобів, що знижують статевий потяг, належать антидепресанти та інші препарати, що впливають на настрій.

Зайва вага

Зайва вага також може відібрати задоволення від інтимного життя. Надмірна вага може знижувати рівень тестостерону в організмі, тим самим пригнічуючи сексуальне бажання. Якщо вас хвилюють інтимні проблеми, розрахуйте свою індивідуальну норму ваги; якщо ваша вага перевищує норму, варто звернути на це увагу.

Що впливає на ваше сексуальне життя / Pexels

Пізні тренування

Відсутність достатнього сну призводить до зниження рівня тестостерону в організмі, викликає поганий настрій і депресію. Це всі може призвести до зменшення сексуального бажання. Якщо ви займаєтесь спортом пізно ввечері, практично перед сном, це може ускладнити засинання і викликати безсоння. Спробуйте займатися фізичними вправами вранці або вдень, а перед сном уникайте переїдання і вживання алкоголю.

Дефіцит вітаміну D

Численні дослідження свідчать про те, що депресія може призвести до зниження статевого потягу. А депресія часто виникає через дефіцит вітаміну D в організмі. Крім того, німецькі дослідники встановили, що чоловіки, які отримують більше вітаміну D, мають вищий рівень тестостерону.

Проблеми у відносинах

Якщо між вами та вашим партнером виникли конфлікти, незгоди або скандали, це, звісно ж, впливає на сексуальне життя. Спробуйте розв'язати конфлікти у відносинах, чесно розмовляйте про свої потреби та скарги, спокійно обговорюйте ситуацію та намагайтеся розуміти погляди партнера.

Що впливає на ваше сексуальне життя / Pexels