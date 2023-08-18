Це складна проблема, яка може мати кілька причин. У матеріалі 24 Каналу розглянемо п'ять основних факторів, які можуть впливати на здатність жінки до відчуття оргазму.

До слова 5 речей, які вбивають бажання займатися сексом

Втрата еластичності піхви та порушення роботи статевих залоз

Нерегулярний секс і великі перерви між статевими актами можуть призвести до втрати еластичності піхви та порушення роботи статевих залоз. Це може ускладнити досягнення оргазму, оскільки статеві органи потребують стимуляції для підтримки здорової функції.

Тонус м'язів

Оргазм супроводжується скороченням м'язів, тому важливо підтримувати тонус м'язів тазового дна і статевих органів. Вправи Кегеля є ефективним способом зміцнення цих м'язів. Регулярна фізична активність та статева активність також сприяють підтримці здорових м'язів.

Вибір білизни

Вибір білизни може впливати на сексуальний досвід жінки. Стрінги та корсети можуть створювати надмірний тиск на статеві органи та порушувати кровообіг. Рекомендується носити м'яку білизну, яка дозволяє вільний рух та підтримує здоровий кровообіг у статевих органах.

Жінка може не відчувати оргазм / Pexels

Вегето-судинна дистонія

Деякі жінки можуть стикатися з проблемами вегето-судинної дистонії, яка впливає на їх сексуальну реакцію. Це стан, коли різні частини нервової системи не співпрацюють належним чином. Він може заважати досягненню оргазму та викликати інші незручності під час сексу.

Гормональні зміни

Гормональні зміни грають важливу роль у сексуальному задоволенні жінок. Деякі дослідження показують, що близько дві третини жінок досягають найвищого рівня задоволення від сексу близько 30 років або після народження першої дитини. Це може бути пов'язано з гормональними змінами, які відбуваються в цей період життя.

Варто пам'ятати, що кожна жінка унікальна, і причини, чому вона може не відчувати оргазм, можуть бути різноманітні. Ключовою є відкрита комунікація з партнером та, в разі потреби, консультація з лікарем або сексологом для знаходження найкращого способу подолання цієї проблеми.