Оргазм гарантований: гарячі секс-пози, які допоможуть жінці отримати задоволення

Вам подобається кохатися з партнером, але для фінішу часто чогось не вистачає? Ці 6 поз допоможуть жінкам збільшити стимуляцію клітора й швидше отримати оргазм.

Оргазм для кожного це індивідуальна історія. Пози, у яких одні отримують неймовірне задоволення, іншим можуть видатися незручними. Однак ми все ж таки рекомендуємо вам спробувати ці 6 поз, адже експерименти в ліжку – завжди гарна ідея.

Цікаво Чому не можна дуже часто: вся правда про мастурбацію

Поза вершниці

У цій позі жінка перебуває зверху і може контролювати ритм та глибину проникнення члена. У такій позиції зручно стимулювати клітор – робите це може будь-хто з партнерів.

Смілива вершниця

Тут все те саме, що й у попередній позі, але з однією цікавинкою – жінка має обернутися до чоловіка спиною.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.

Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи з синтетичного латексу з силіконовою змазкою DUREX® Real Feel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Поза ложок

У цій позі ви зможете розслабитися та зосередитися на власних відчуттях. Ви повинні лягти боком та зігнути ноги в колінах, водночас чоловік має лягти ззаду вас. Під час сексу він зможе пестити ваші груди, а ви – стимулювати клітор.

Поза з використанням вібратора

Зі стимуляцією клітора добре справляється вібратор. Тому, якщо ви з партнером відкриті у ліжку і не боїтеся експериментів – сміливо застосовуйте цей девайс. Щоб додати більше грайливості та пристрасті, вібратором може керувати чоловік.



Секс-пози для стимуляції клітора / Фото Cottonbro Studio, Pexels

Доггі-стайл

Усі знають, що означає, ця поза – жінка стоїть рачки, а чоловік входить у неї ззаду. У такому положені проникнення є особливо глибоким, а також відбувається стимуляція точки G.

Поза перетину паралелей

У цій позі дуже зручно стимулювати груди та клітор. Ляжте на бік один навпроти одного, й покладіть верхню ногу поверх стегон чоловіка.

Рекомендуємо обов'язково спробувати одну з цих позицій та отримати максимум задоволення.