Оргазм гарантований: 6 поз у сексі, які принесуть жінці максимальне задоволення

Оргазм кожна жінка відчуває по-різному. Інколи, щоб отримати максимальне задоволення від сексу, треба вдатися до експериментів. На це значно впливають пози в сексі, адже кожна з них стимулює клітор з різною інтенсивністю.

Звісно, що перед тим, як розпочати експерименти в ліжку, необхідно обговорити, хто на що згоден, на що – ні, розповісти про свої вподобання. Далі ми розповімо про 6 поз, які варто використати для задоволення жінки.

Цікаво Усе, про що раніше мовчали: як правильно вибрати лубрикант та на що звернути увагу

Поза вершниці

У цій позі жінка є зверху, контролює ритм і глибину проникнення. "Вершниця" також зручна тим, що стимулювати клітор можуть обидва партнери.

Поза перетину паралелей

У цій позі ви маєте лежати один навпроти одного на одному боці. Верхня нога жінки – поверх стегон чоловіка. У такому положенні партнер має увійти у свою обраницю, може пестити руками як груди, так і клітор.

Поза з використанням вібратора

Якщо у вашому сексуальному арсеналі є вібратор, то не зволікайте залучати цей девайс у сексуальні ігри. Щоб пристрасті було ще більше, довірте керування коханому. Нехай він робить все, що забажає.

Досягнути максимального комфорту та задоволення допоможуть інтимні гелі-змазки. В асортименті компанії Durex® є лубриканти для будь-яких еротичних фантазій: на силіконовій та водній основі, з ефектом приємного зігрівання та легкою прохолодою, зі запахами та смаками. Все, щоб додати у ваше життя ще більше чуттєвого різноманіття.

*Реклама медичного виробу. Інтимний гель-змазка DUREX® Naturals. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0388-22. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Доггі-стайл

Жінка стоїть рачки, а чоловік навколішки ззаду входить в неї. У цій позі важливо те, що проникнення дуже глибоке, відбувається активна стимуляція точки G, а також можна пестити себе пальцями, чим викликати максимальний оргазм.

Поза ложок

Жінка має лягти набік, зігнувши ноги в колінах. А чоловік нехай ляже ззаду та проникне максимально глибоко. Додатково він руками може пестити груди, а жінка при цьому сама стимулюватиме клітор.

Смілива вершниця

Якщо жінка сама любить контролювати швидкість та інтенсивність проникнення, то ця поза саме для неї. Робити потрібно все так само як в позі "вершниця", але при цьому сидіти спиною до партнера.