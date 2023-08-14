5 порад, як повернути романтику у тривалі відносини

Якщо вам не вистачає пристрасті та романтики у ваших стосунках, існують прості способи покращити їх. Один з них – періодично згадувати день вашого знайомства або перший поцілунок.

Щоденно нагадуйте вашому партнерові, наскільки він є важливим для вас. Це можна робити не лише словами, але й вчинками.

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Сходіть побачення

Пам'ятаєте, як все починалося у ваших стосунках? Ви спішили на побачення, як на найважливішу зустріч у вашому житті й були просто окрилені від щастя. Тому романтичні обід чи вечеря з вашою коханою людиною в атмосферному місці може суттєво збагатити ваші стосунки. Було б чудово, щоб ви обрали ресторан, який сподобається вам обом.

Заплануйте у спільну поїздку

Це не обов'язково повинна бути 7-денна відпустка та довга поїздка. Візьміть намет, поїдьте в Карпати, підкоріть гору, поки дозволяє погода. Насолоджуйтеся один одним, не відволікаючись на роботу та побутові справи.

Плануйте спільний відпочинок, гуляйте разом, більше часу спілкуйтеся і все буде добре!

Здивуйте коханого / кохану

Давно вже не робили подарунків? Якщо ви читаєте цей матеріал, то напевно. Прямо зараз подумайте, від чого ваша дружина чи чоловік буде в захваті. Можливо, масаж, квіти, чи майстер-клас їзди на мотоциклі? Не чекайте спеціальних дат, щоб дарувати подарунки. Неочікувані маленькі сюрпризи можуть справді розпалити почуття.

Не забувайте про інтим

Не забувайте про секс у ваших стосунках. Інтимні моменти допомагають підтримувати емоційну близькість. Якщо вам хочеться чогось нового, спробуйте іграшки для дорослих, різні види змазок, і дізнайтеся, як зробити ваш оральний секс найкращим у житті.

Спільне заняття

Давно хотіли піти на спорт, але побутові справи заважали? Саме час! Залиште той посуд на потім, чи ремонт стін на наступний тиждень. Запитайте вашу другу половинку, чи не хоче скласти вам компанію. Повірте, якщо він/вона погодиться, це буде незабутній час разом.

І пам'ятайте основне – без взаємоповаги та підтримки нічого не буде. Якщо ви уникаєте відвертих розмов, романтика не поможе зберегти стосунки. Відчувайте один одного і діліться потаємним! Говоріть, що вас турбує і слухайте свого чоловіка чи дружину.

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