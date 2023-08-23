Не втратити себе: поради дівчині, яка починає стосунки

Початок стосунків – новий та хвилюючий етап для кожної дівчини. А тому тут важливо пам'ятати декілька порад, аби зміцнити їх і при цьому не втратити себе.

Експерти виділили декілька важливих, на їхню думку, аспектів. Ми ділимося ключовими тезами.

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Важливі поради для кожної

На початку нових стосунків треба забути про старі. Не варто розповідати про колишніх, ба більше – виставляти їх у поганому світлі. Інтимні подробиці минулого можуть бути використані в подальшому проти їхніх фігурантів. Відкриватися партнеру можна тоді, коли настане відчуття повної довіри та взаєморозуміння.

Не варто розпитувати про колишніх і в партнера. Інколи перші побачення можуть бути схожими на допит. Звісно, кожному може кортіти ще на початку "промацати ґрунт". Але це може лише відштовхнути одне від одного. Натомість легке та невимушене спілкування більше спонукає до відвертості.

Фахівці не радять у розмовах повертатися до колишніх стосунків / freepik

До попередньої поради варто додати ще одне табу – забудьте про обговорення своїх недоліків, навіть надуманих. Партнери зустрічаються, щоб створювати навколо себе позитивні емоції.

Важливим етапом на початку стосунків є знайомство із друзями. Це може бути дуже хвилюючим моментом як та чи інша компанія сприйме нову людину. Утім, натомість аби хвилюватися і повсяк час слідкувати за розмовою, спостерігайте як ваш обранець її будує, спілкується з друзями чи рідними і які емоції при цьому виникають.

Не забувайте, що і в партнера може бути своє коло спілкування, яке після початку стосунків не має зникнути. Поважайте особистий простір та час проведений окремо і не критикуйте за вибір друзів.

У нових стосунках варто зрозуміти пріоритети / freepik

Чітко визначайте свої пріоритети і говоріть про них з партнером. Якщо є мета вийти заміж – скажіть про це чітко. Можливо обранець виявиться не готовим до цього. Будуйте стосунки поступово. На перших побачення спостерігайте за партнером як він поводиться у тих чи інших ситуаціях, але не перебільшуйте з цим.

Стосунки – це, безперечно, робота обох. І вона має рухатися спільним курсом. Головне, аби вони були чесними.