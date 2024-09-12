Міг би виповнитися 51 рік: кого кохав Пол Вокер, який загинув у страшній ДТП

Легендарній зірці "Форсажу" Полу Вокеру 12 вересня міг би виповнитися 51 рік. Однак актор загинув в автокатастрофі ще у 2013 році, у віці 40 років. З нагоди дня народження виконавця ролі Браяна О'Коннера ми вирішили пригадати, кому належало серце актора.

Пол Вокер не встиг одружитися, однак у його житті була любляча донька Медоу, яку сам актор називав "найкращою партнеркою". Більше про особисте життя зірки "Форсажу" розповідає Love 24.

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Перше кохання Вокера родом з дитинства

Вокер і матір його доньки Ребека Сотерос були знайомими ще з дитинства. Спершу вони дружили, потім закохалися, але зрештою повернулися до дружби. У 1998 році Ребека завагітніла. Матір Пола – Шеріл – у документальному фільмі про актора "Я – Пол Вокер" розповіла, що актор боявся відповідальності, яку несла за собою роль батька. Жінка намагалася переконати сина, що йому потрібно одружитися з Ребекою, адже на той час дівчина вже стала важливим членом сім'ї Вокерів.

Однак стосунки Пола і Ребеки були непростими, то ж вони вирішили не одружуватися. У листопаді у них народилася чудесна донечка – Медоу. До 13 років дівчинка жила з мамою на Гаваях, а згодом переїхала до батька в Каліфорнію.

Моє серце було у відчаї стільки років через ситуацію з моєю донькою. Вона жила на Гаваях, і вона там, а я бігав тут. Зараз моя дочка живе зі мною повний робочий день, і вона найкращий партнер, який у мене був,

– говорив Пол Вокер в інтерв'ю.

Актор закохався в 16-річну

Приблизно у 2006 році у житті Пола з'явилася ще одна важлива жінка – 16-річна американка Жасмін Пілчард-Госнел. Їхні стосунки тривали 7 років – аж до загибелі актора. Жасмін та Пол були дуже закоханими і разом долали усі труднощі, які були пов'язані з популярністю Вокера та складним графіком. Дехто засуджував пару за велику різницю у віці, адже на момент знайомства Полу було 33 роки. Однак для закоханих роки не мали значення.

Жасмін підтримувала коханого і разом з ним брала участь у благодійних заходах. Пара намагалася приховувати свої стосунки від надмірно цікавих очей шанувальників.

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30 листопада 2013 року Пол потрапив у жахливу ДТП. Разом зі своїм фінансовим менеджером Роджером Родасом він їхав з благодійного заходу на червоному Porsche Carrera GT і значно перевищив швидкість – до 160 кілометрів на годину. В один момент Пол не впорався з керуванням, і автівка на шаленій швидкості врізалася в бордюр, а згодом спалахнула. Родас помер одразу, а Вокер – від сильних опіків, актор фактично згорів живцем, його тіло повністю обвуглилося.

Важливо, що експертиза показала, що у крові Вокера не було алкоголю чи наркотиків.

Жасмін важко переживала втрату коханого. Але щодня за Вокером сумує і його донька. Медоу досі публікує фотографії з батьком у соцмережах на кожен його день народження або День батька. Вона пише, що любить його і дякує за все.