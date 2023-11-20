Більше половини "зумерів" хочуть відкритих стосунків: дослідження розкрило неймовірні подробиці

Нове дослідження показало, що 59% представників "зумерів" (покоління тих, хто народилися у 2000-х) хочуть відкритих або поліаморних стосунків. Більшість з них вважає, що такий тип забезпечує більш повний сексуальний і романтичний досвід.

Хоча це дослідження має свою похибку через вибірку – усі опитані були користувачами одно сайту знайомств. Утім, експерти відзначають, що "зумери" більше сприймають відкриті стосунки, ніж попередні покоління.

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"У минулому люди не могли думати про поліаморію, не пов'язуючи її із зрадою", – пояснюють фахівці.

Стосунки чи кохання

Відкриті стосунки не є чимось новим. Але готовність говорити про них відкрито – недавня традиція. Покоління "зумерів" мають свої причини вступати у такий тип відносин. Зокрема, щоб дослідити свою ідентичність і бажання.

У цьому бажанні велику роль зіграли соціальні медіа, які допомагають бачити різні моделі стосунків і мати доступ до великого обсягу інформації. "Зумери" мають звичку транслювати усе в мережу і таким чином це покоління слідкує за історіями своїх однолітків.

Це покоління також має легкий доступ до широкого асортименту порнографії, що надихнуло багатьох досліджувати та звикнути до різних видів сексу, для яких можуть знадобитися декілька партнерів.

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"Зумери" виросли у світі постійних змін та великого кола спілкування. Додатки для знайомств сприяють цьому. Така кількість людей змушує це покоління задумуватися: чи достатньо їм однієї людини.

Разом з цією відкритістю експерти виділили й проблему – встановлення глибоких емоційних зв'язків. "Зумери" бояться бути вразливими.

"По суті, це покоління може бути більш позитивним щодо сексу, але менш позитивним щодо стосунків, незалежно від того, сплять вони ні з ким, чи з усіма", – пояснюють вони.