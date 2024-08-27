Через спад народжуваності: одна країна пропонує 15 мільйонів доларів парам, які одружуються

У Південній Кореї вже тривалий час фіксують низьку народжуваність. Поки влада країни думає, як підняти показники, місцева влада одного з районів у Пусані вирішила змотивувати населення грошима.

Програма для самотніх людей

Районна рада південного портового міста Саха схвалила законопроєкт, який покликаний допомогти підняти народжуваність. Оскільки молодь у країні не хоче одружуватися та заводити сім'ю, влада придумала платити громадянам за це.

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Програма почне діяти у жовтні, а взяти участь можуть люди віком від 23 до 43 років. Якщо після першого побачення чоловік та жінка вирішать продовжити романтичні стосунки, то отримають від влади 754 долари. Якщо вони вирішать познайомити батьків, як це традиційно відбувається перед весіллям, то їм дадуть ще 1500 доларів.

За одруження закохані можуть отримати 15 мільйонів доларів. Крім того, влада обіцяє надати додаткову підтримку для житла упродовж 5 років після весілля.

Щоб взяти участь у програмі, самотні люди повинні надіслати свої анкети та пройти співбесіду. Якщо програма виявиться успішною та популярною, то місцева влада може зробити її щорічною і залучити до неї навіть громадян інших країн.

Ситуація з народжуваністю у Південній Кореї

За даними Reuters, у 2023 році у Південній Кореї народилося 230 тисяч дітей, що стало найменшим показником для країни, населення якої становить 50 мільйонів. Кореянки відмовляються від шлюбів та народження дітей на користь кар'єри. Подружжя бояться заводити дітей через велику вартість житла і освіти.