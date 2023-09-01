10 нових українських пісень для першого танцю молодят

Перший весільний танець – дуже зворушливий та важливий момент, який точно назавжди запам'ятається нареченим. Важливо для нього обрати пісню, що стане справжнім саундтреком подружнього життя.

І таких україномовних хітів є чимало. Влітку 2023 року українські артисти презентували безліч ліричних композицій, з яких точно можна обрати ту, котра стане "вашою". 24 Канал підготував добірку нових треків, які ще не встигли набриднути українцям і можуть стати особливими саме для вашого свята.

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Українські пісні для першого танцю молодят

YAKTAK – "Уночі"

"Уночі" – це чуттєва й особиста пісня, яка розповідає про глибокі романтичні почуття автора, а також про те, як музика та гітара стають засобом для вираження того, що інколи неможливо передати словами.

YAKTAK – "Уночі": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов і TAYANNA – "Два ліхтарі"

"Два ліхтарі" – історія двох людей, які обпеклись у коханні й намагаються зрозуміти, чи почуття ще живі.

Нікіта Кісельов і TAYANNA – "Два ліхтарі": дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома та Алексєєв – "Миліша"

Це ліричний романс "Миліша", яку Пономарьов планував випустити у березні 2022, та його плани змінила повномасштабна війна.

Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома та Алексєєв – "Миліша": дивіться відео онлайн

KALUSH – "А ти знала"

Це пісня про кохання, в якій Олег описує історію знайомства та спільного життя лідера гурту та його дівчини Олександри. Вона наповнена спогадами про пам'ятні місця та події, які разом переживали закохані. Ви ж можете переписати текст, спираючись на власну історію кохання.

KALUSH – "А ти знала": дивіться відео онлайн

DEMCHUK – "Вічність"

Серця, пронизані стрілою Купідона та нестача вічності разом – про це співає DEMCHUK у новому синглі "Вічність". Саме у цій пісні ліричним героєм виступає сам співак, адже новий романтичний трек – це справжнє зізнання в щирих почуттях коханій.

DEMCHUK – "Вічність": дивіться відео онлайн

PARFENIUK – "Поряд"

Це нова пісня артиста про кохання, а у кліпі на неї він показав свою кохану, популярну блогерку Simbochka, яка відмовилась від свого звичного образу та вперше у медійному просторі з'явилась без яскравих стрілок та чорних лінз.

PARFENIUK – "Поряд": дивіться відео онлайн

Максим Бородін – "Якби не ти"

"Якби не ти" про силу кохання тих, хто поруч. Це маніфест почуттів, які змінюють життя, додаючи йому зміст. Адже навіть у найважчі моменти нашого життя, слово "кохаю" може зцілити, подарувати віру, обезболити, та змусити захищати тих, хто його промовляє.

Максим Бородін – "Якби не ти": дивіться відео онлайн

Валерія Кока та MÍ GRANTÉ – "Обійми"

Вона про найсильніші почуття, що до останньої хвилини змушують наші серця битися: любов, надія. Де б ви не перебували, скільки б кілометрів не розділяли вас з людьми, яких ви любите – ваші найкращі спогади та моменти життя назавжди лишаються з вами.

Валерія Кока та MÍ GRANTÉ – "Обійми": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов – "Квартира 156"

Пісня "Квартира 156" про квартиру, де народжується та розквітає неповторне кохання, а також про людей, що віддано живуть у цьому почутті, не обмежуючи себе страхами чи сумнівами.

Нікіта Кісельов – "Квартира 156": дивіться відео онлайн

Aнна Добриднєва – Happy End

Українська версія надзвичайно чуттєвої та романтичної пісні Happy End, під яку закохувалося не одне покоління, вже підкорила серця українців.

Aнна Добриднєва – Happy End: дивіться відео онлайн