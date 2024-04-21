Вирішив, що він – комік: чоловік невдало пожартував, і дружина викинула обручки в океан

Під час прогулянки берегом океану чоловік вирішив пожартувати. Він дуже реалістично "зізнався" дружині, що зрадив її. Жінка не розгубилася й миттю викинула їхні обручки у воду.

Інцидент стався у США. 29-річний чоловік та його 27-річна дружина прогулювалася берегом океану. Аж раптом чоловік вирішив проявити свій "талант" коміка. Він дуже реалістично розповів своїй коханій, що зрадив її.

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Вочевидь, чоловік розраховував, що спершу дружина засмутиться, а згодом посміється з його жарту. Однак жінка не розгубилася: вона зняла обручку з пальця й викинула її в океан. Така ж доля чекала й обручку її чоловіка.

Чоловік був дуже обурений й образив дружину, назвавши її "ідіоткою", яка так гостро відреагувала на його "нешкідливий жарт".

Для контексту. Мій чоловік думає, що він комік. Він увесь час говорить всяку нісенітницю, але ніколи не жартував про наш шлюб, стосунки або зради. Те, як він це сказав, я повністю йому повірила. Мене засліпила лють і образа. Я взагалі не схильна до конфронтації, тому все, що я зробила, це встала, зняла обручки й кинула їх в океан,

– розповіла жінка.

Вона додала, що засмутилася через втрату. Водночас не почувається винною. Загалом на дно пішли коштовності вартістю 10 тисяч доларів.

Користувачі мережі підтримали жінку. Те, що жарт виявився жартом, не скасовує травматичний досвід, який вона пережила.