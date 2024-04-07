Неможливо відірватися: 5 книжок про кохання, які ви прочитаєте за день

Сюжет, інтрига, емоції, які захоплюють від ранку до ночі – це про нашу сьогоднішню підбірку книг. Якщо ви любите поглинати історії за день, то ці 5 книг точно вам сподобаються.

Love24 та книжкова платформа Yakaboo створили підбірку романтичних книжок, за читанням яких час летить непомітно.

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"Доньки Спарти", Клер Гейвуд

Давньогрецький епос про красу цариці Спарти, яку викрав вродливий царевич Паріс із Трої. Це спричинило багаторічну війну між греками й троянцями. Безліч хоробрих воїнів загинули, а хто з персонажів лишився живий – закінчив життя трагічно.

У цій книжці все майже так, але зовсім по-іншому. Бо розповідають про війну й кохання, жіночий бунт та чоловіче свавілля, ті, чий голос ми у цій історії ніколи не чули – сама Єлена Прекрасна та її сестра Клітемнестра. Епічний, яскравий та чуттєвий, як голлівудський фільм, роман.



"Доньки Спарти" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Зустрінемося в іншому житті", Катріона Сільві

Випадкова зустріч двох незнайомців – й одразу дивне відчуття: ми знайомі? В цьому житті – ні, а от в інших – безліч разів. Тора та Санті колись зустрілися у чужому місті та миттєво впізнали одне в одному споріднену душу. Можливо, жили б довго й щасливо, але їх історію обриває трагічний випадок.

Тільки це не остання їхня зустріч: життя за життям вони перетворюються у друзів, партнерів, коханців або ворогів. Та їх ніколи не покидає дивне відчуття, що вони уже знайомі. Проте перш ніж їхні численні життя завершаться, вони мусять дізнатися, хто ж вони одне для одного насправді.



"Зустрінемося в іншому житті" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Смак свободи", Олена Моренцова-Шулик

Дивилися ви цьогоріч соковиту та яскраву екранізацію цього роману, чи ні – а книжку таки варто прочитати. Окрім цікавого сюжету про юну Варю, яка, здається, ні перед чим не зупиниться на шляху до своєї мрії про посаду шеф-кухаря, у книжці ви знайдете безліч витончених кулінарних "фішок" від іншої головної героїні – Ольги Франко. Вона колись написала першу книгу вишуканих українських рецептів!

Це роман про те, як важливо бути вірним собі, коли йдеться про мрії, але ще й про те, як легко не помітити цінності свого, рідного, у гонитві за трендами та визнанням.



"Смак свободи" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Тисяча ударів серця", Кіра Касс

Любовний роман про принцесу, яку видають за нелюба, та яку справжнє кохання знаходить там, де вона зовсім не чекала. Принцеса Анніка жила дуже комфортно, але ніякі предмети розкоші не могли змінити той факт, що вона була не владна над своїм життям. Адже король змушує її вийти заміж без кохання заради політичної вигоди.

Водночас благородний Леннокс присвятив своє життя дахрейнській армії, сподіваючись одного дня допомогти їм повернути трон, який у них вкрали. Кохання для нього – зайва забавка, яка тільки відволікає від його місії. Та заборонене кохання не дозволить їм бути нарізно.



"Тисяча ударів серця" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Я тебе... Війна", Христина Біляковська, Вікторія Середа

Війна безсила перед коханням. До цієї книжки увійшли історії реальних українок та українців, які зустріли або втратили один одного під час війни. Історії про весілля після третього побачення, про розпис у лікарні без білої сукні й гостей, про очі-море, у які більше ніколи не зазирнути. Про силу кохання, яке допомагає здолати темряву.

Соціальний проєкт "Я тебе… війна" заснували Христина Біляковська і Вікторія Середа 2022 року. Авторки з командою шукають, записують і розповідають історії про кохання під час війни, про досвід сотні абсолютно різних пар: військових, госпітальєрів, волонтерів, рятувальників та інших.



"Я тебе… Війна" / Обкладинка з сайту Yakaboo