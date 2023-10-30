Скасуйте його негайно: експертка назвала 3 ознаки, коли не варто йти на перше побачення

Перші побачення не завжди відбуваються так, як би нам хотілося. Аби не витрачати свій час простежте, чи є у поведінці людини, з якою ви збираєтеся на побачення, "червоні прапорці". Якщо помітите один з них – негайно скасуйте все.

Засновниця A Little Nudge Еріка Еттін та тренерка зі знайомств є прихильницею перших побачень. Вона радить сприймати їх як просто знайомство з новою людиною та не ставити завищених очікувань. Однак експертка виокремила три ознаки, які можуть означати, що на побачення таки не варто йти.

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Різні цінності

Еттін радить перед першим побаченням попереписуватися з людиною трохи, аби зрозуміти найважливіші речі. Тут мовиться про цінності. До прикладу, для людини може бути важливим сповідування певної релігії у своїй сім'ї, а ви на таке не можете погодитися.

Такі теми навряд чи пролунають на першому побаченні, однак ви можете дізнатися про цінності людини з її профіля у соціальних мережах. Якщо ви помітите розбіжності, то краще одразу скасувати це побачення, адже людина навряд чи відмовиться від своїх світоглядних переконань.

Забагато розмов про секс

Якщо людина ще перед побаченням пише вам про свій попередній сексуальний досвід або свої сексуальні бажання, то це не доречно для такої стадії стосунків. У цьому випадку вам краще скасувати побачення.

Еттін навела приклад своєї клієнтки. Жінка, назвемо її Керол, познайомилася з чоловіком на сайті знайомств та погодилася на побачення. За кілька днів до зустрічі Керол запитала у чоловіка, чому він розлучився зі своєю дружиною. Той відповів, що був сексуально несумісним зі своєю дружиною, а Керол він вважає дуже привабливою. Керол налякала комбінація таких висловлювань і вона скасувала побачення.

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Такі відвертості ще перед побаченням не є нормальними і можуть сигналізувати про те, що чоловік налаштований лише на інтимні стосунки. Якщо ви хочете іншого, то не витрачайте свій час на цю людину.

Погане висловлювання про колишніх

Якщо хтось погано говорить про колишнього, особливо перед першим побаченням, це може означати, що він ще не пережив цього,

– пояснила експертка.

Загалом Еттін погано ставиться до того, коли люди скасовують побачення, однак у цих трьох випадках це цілком доречно.