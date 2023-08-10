Як підвищити свою впевненість перед першим побаченням: 5 простих способів

Під час знайомства з новою людиною варто скласти гарне враження про себе. Нехай це буде співбесіда чи побачення. Але за різних причин інколи це зробити не так просто.

Утім, є 5 дієвих способів, як угамувати усі свої переживання, аби перша зустріч пройшла якнайкраще. Ділимося у цій підбірці.

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Одяг

Безперечно, перше, що справляє враження – одяг. Але підбирати образ для першого побачення варто той, який подобається вам.

Наш одяг багато чого може розповідає про нас. Тому якщо хочете показати свою особистість – не бійтеся бути справжнім.

Одягайте те, в чому почуватиметеся собою / istockphoto.com

План

Перше побачення потребує не тільки зовнішньої підготовки. Як дістатися до місця зустрічі, аби бути там вчасно – не такий вже й малий аспект. Пунктуальність може багато чого розповісти про вас і спізнення не всім подобаються.

Тому варто заздалегідь обміркувати всі плани на день, скласти відповідний маршрут та розрахувати час. Це стане запобіжником паніки "останньої хвилини" або марафону "дістатися пункту призначення".

Емоції

Неймовірно, але перед першим побаченням важливо зарядитися позитивними емоціями! Численні дослідження показали, що негатив соціальних медіа значно впливає на психоемоційний стан людини. Тому за декілька годин до побачення варто обмежити подібний контент.

Зарядіться позитивними емоціями перед побаченням / Shutterstck

Краще подивитися щось приємне і розслабляюче. Навіть спокійна музика у цьому допоможе.

Лист

Якщо попередня порада не допомогла розслабитися і ви все ще нервуєте – напишіть це на папері. Скажіть письмово про ваші відчуття та думки у даний момент.

Така механічна процедура як письмо дозволить "випустити пар" і позбутися негативних думок, які не несуть жодної користі.

Медитація

Закріпити усе можна медитацією. Оберіть той тип, який підходить саме вам. Це допоможе зібратися, сконцентрувати думки і підняти настрій.

Медитація допоможе налаштуватися на побачення / Getty Images

Скориставшись цими порадами, ви йтимете на перше побачення значно упевненіше. І шанси на те, що воно стане дійсно вдалим значно зростуть.