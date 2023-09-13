У центрі Одеси пара зайнялась сексом посеред вулиці: як зреагували перехожі

У районі Аркадії в Одесі коханці зайнялися оральним сексом просто посеред вулиці. Пара не звертала увагу на перехожих, серед яких були навіть діти.

На відео, які опублікував місцевий телеграм-канал "Одеса без цензури" помітно, що чоловік і жінка займаються чимось схожим на оральний секс. За словами перехожих, пара таки мала інтим.

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В Одесі пара зайнялась сексом посеред вулиці

"У вас все добре?" – запитує у пари перехожа. Очевидці стверджують, що це сталося у районі Аркадії в Одесі. Також повідомляють, що на цій вулиці часто гуляють діти.



У Одесі пара зайнялася сексом / Скриншот з відео

До слова, нещодавно в Колумбії пара влаштувала інтимну сцену прямо на тротуарі. Це призвело до того, що багато людей почали дзвонити до поліції, вимагаючи покарання для розпусних чоловіка і жінки.

Крім цього, у Великій Британії під час фестивалю Creamfields пара зайнялася сексом на оглядовому колесі. За подією спостерігали інші відпочивальники, які зафіксували все на камеру.