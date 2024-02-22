Пара влаштувала весільну церемонію у туалеті: відео з дивного святкування

Американці Логен Ебні та Тіана Ейлсток обрали нестандартне місце для свого весілля. Замість ресторану чи святкового обіду на природі, пара вирішила одружитися на заправці Hop Shops.

Танцювали на фоні унітаза та рукомийника

На екстравагантне весілля молодята запросили батьків і кількох найближчих людей. Усе святкування відбувалося у приміщенні заправки, а урочиста церемонія – в туалеті.

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Як і заведено, Тіана була одягнена у білу весільну сукню, а її наречений – у чорний костюм. Щоб додати святковості, молодята прикрасили заправку голубими повітряними кульками.

До вбиральні, де чекали наречений та священник, наречену урочисто провів батько. Молодята взялися за руки й виголосили свої весільні обітниці.

Тіано, від першого танцю на цій дискотеці і до цього моменту, я присягаюся йти по житті з тобою. Через фанк-біти та м'які мелодії, кожен ритм життя,

– сказав Логен.

Дивіться відео з весілля, яке відбулося на заправці:

У вбиральні була кнопка, яка вмикала диско-кулю та музику. То ж після церемонії молодята натиснули кнопку і прямо у вбиральні виконали свій перший весільний танець.

Після того вони вийшли з туалету й розрізали на кухні заправки весільний торт. Схоже, наречені були в захваті від своєї ідеї щодо святкування, адже на відео вони обоє просто сяяли від щастя.