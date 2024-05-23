Кохання на схилі літ: пара віком за 80 років одружилася завдяки листуванню – милі фото

Фред та Джен Ленц ніколи не думали, що зустрінуться й закохаюся. Обидвоє прожили довге життя й були у шлюбі з іншими людьми понад 60 років. Та коли їхні партнери померли, доля звела чоловіка й жінку разом.

Пару поєднало спільне захоплення

Джен і Фред обожнюють писати в газетах про поточні події. Якось 89-річний чоловік прочитав лист 80-річної Джен й вирішив на нього відповісти. Так між літніми людьми розпочалося листування, а Фред навіть надіслав новій знайомій своє фото з онуком.

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У серпні минулого року Фред запросив Джен у бар на святкування свого 89-го дня народження. Жінка була приголомшена і спершу розгубилася – вона багато років не ходила в бари.

Я ніколи раніше цього не робила. Мій чоловік помер близько 3,5 років тому. У мене ніколи не було думки про те, що я буду цікава іншому чоловіку. Я жила у приватному будинку й серед моїх сусідів було багато людей похилого віку. Я думала, що просто сидітиму тут і чекатиму, поки помру, як і всі інші,

– зізналася жінка.

Джен вирішила вийти зі своєї зони комфорту й таки приїхала до Фреда. Їм було дуже цікаво разом і вже скоро чоловік і жінка почали разом подорожувати. Вони відвідували різні собори, оскільки захоплення ними – це те, що поєднало пару.

Джен розповіла, що якось вона заснула в автомобілі і Фред зупинився, аби накрити її курткою. Цей милий вчинок дуже вразив жінку.



У день весілля закохані мали неперевершений вигляд / Фото Lenses Upon Lenz Photography Inc.

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Весілля на 280 людей

На Різдво пара оголосила рідним, що планує одружитися. Спершу чоловік та жінка не зійшлися в поглядах на святкування. Фред хотів запросити багато гостей, а Джен воліла відсвяткувати скромно. Однак скромно не вийшло – у Фреда та Джен на двох 15 дітей та багато внуків, то ж на весілля запросили 280 членів сім'ї. Організацією повністю займалося молоде покоління.

Коли ти закохуєшся в красиву жінку, більше нічого не має значення,

– сказав Фред.



Літня пара влаштувала масштабне святкування / Фото Lenses Upon Lenz Photography Inc.

Подружжя неймовірно щасливе бути разом. Фред та Джен навіть не мріяли про те, що знову одружаться, адже болісно пережили втрати перших партнерів. Містер та місіс Ленц планують прожити разом ще щонайменше 10 років.