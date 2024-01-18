"Люди думають, що це моя бабуся, а я її хочу": пара з різницею у віці в 37 років мріє про дитину

63-річна Шеріл МакГрегор та 26-річний Коран Маккейн перебувають у шлюбі з 2021 року. Нестандартну пару постійно хейтять у мережі через різницю у віці, однак саме подружжя мріє про спільну дитину.

Попри те, що Шеріл набагато старша, Коран вважає її дуже привабливою і хоче бачити її щодня.

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Сурогатна матір обдурила подружжя

У тіктоці в Корана часто запитують, чи це він "той хлопець, який одружився з бабусею". Чоловік завжди дає ствердну відповідь на це. Він запевняє, що серйозно ставиться до своїх стосунків і його не ображають такі коментарі.

Дивіться відео Корана та Шеріл:

Подружжя активно веде тікток, де ділиться моментами зі свого життя. В одному з відео Шеріл переглядала вітрину з пончиками і запитала у свого чоловіка, який з них він хоче. У відповідь Коран сказав: "Я хочу тебе. Я збираюся взяти тебе із собою".

Шеріл та Коран дуже хочуть мати дитину. Ще у 2022 році в одному з інтерв'ю жінка сказала, що вони готові заплатити сурогатній матері до 120 тисяч фунтів стерлінгів. Пара вже навіть придумала ім'я для дитини, яке тримає у секреті. Однак надії подружжя на батьківство розбилися, коли сурогатна матір нібито обдурила їх на 7 тисяч фунтів.

Ми заплатили за її їжу та проїзд і навіть дали гроші, щоб вона та її родина насолоджувалися Різдвом. Ми хотіли, щоб вона була щаслива, оскільки вона робила нам подарунок, про який ми завжди мріяли,

– розповів Коран.

За його словами жінка, яка мала стати сурогатною матір'ю, порушила договір, займаючись незахищеним сексом зі своїм партнером під час запліднення яйцеклітини. Та попри всі невдачі, пара і далі хоче дитину.

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На пару вилився хейт

Шеріл та Коран познайомилися у 2012 році. Тоді Корану було лише 15 років і він працював у ресторані швидкого харчування, яким керував син Шеріл. То ж романтичні почуття між майбутнім подружжям спалахнули набагато пізніше. У липні 2021 року Коран освідчився коханій за допомогою каблучки за 2200 фунтів стерлінгів, на яку скинулися його фанати в Інтернеті. Вже у вересні пара одружилася на березі річки в Теннессі. Шеріл запевняє, що більшість її родини підтримує цей союз.

Багато користувачів тіктоку захейтили Коран та Шеріл за їхнє бажання. Вони запитували, що буде, якщо Шеріл помре, адже тоді маля залишиться без матері. Однак були й ті, які підтримали, подружжя й навіть радили їм всиновити дитину.