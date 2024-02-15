Познайомилися на канікулах й розлучилися на 12 років: подружжя вразило своєю історією

33-річна Моніка Міллінгтон познайомилася зі своїм 33-річним чоловіком Томом, коли їм обом було по 14 років. Підлітки одразу закохалися й провели незабутній тиждень, однак після того пара розлучилася на 12 років.

Симпатія з першого погляду

Знайомство майбутнього подружжя відбулося у 2015 році. Тоді вони разом з сім'ями приїхали на відпочинок у Мексику.

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Моніка щороку їздила з батьками на той самий курорт, але тільки 2005 рік став особливим – тоді вона зустріла Тома у фоє готелю. Хлопець одразу сподобався дівчині, то ж згодом у басейні вона вирішила з ним познайомитися. Дівчина одразу була вражена тим, як Том говорив, – Моніка вперше в житті почула британський акцент.

Це був чистий роман у відпустці – ми цілувалися і трималися за руки,

– розповіла Моніка.



Моніка й Том на відпочинку у Мексиці / Фото SWNS

Тиждень минув швидко і підлітки роз'їхалися по своїх домах. Вони обмінялися номерами телефонів й продовжували далі спілкувалися. Однак згодом Моніка й Том пішли в різні коледжі й виходили на контакт один з одним все рідше.

Життя кожного з них тривало, й Моніка вийшла заміж за хлопця з коледжу. Однак їхній шлюб був не довгим – через 2 роки після весілля пара розлучилася.

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Старі почуття спалахнули з новою силою

На свій 26-й день народження дівчина отримала вітальний лист від Тома. Колишні закохані зідзвонилися через 12 років після останньої розмови, й Моніка розповіла чоловіку про свій невдалий шлюб.

Ми розмовляли 15 хвилин, і він сказав, що досі закоханий у мене. Я сказала, що відчуваю те саме. Як тільки я побачила його обличчя, воно здалося мені знайомим. У розмові здавалося, що я розмовляю зі своїм найкращим другом – це було зовсім не дивно,

– сказала Моніка.

На той час Моніка жила у Далласі, а Том – в Сінгапурі, то ж вони вирішили зустрітися напередодні Нового року на нейтральній території – у Лондоні. Чоловік та жінка домовилися пообідати у пабі, а натомість просиділи там аж 7 годин. У них було стільки тем для розмови, що старі знайомі ніяк не могли зупинитися. За словами Моніки, у них наче було "побачення на стероїдах".



Підліткові почуття спалахнули з новою силою / Фото SWNS

Пара вважає себе дуже щасливою

Через кілька місяців Моніка і Том одружилися у Сінгапурі, а їхні матері стали свідками. Подружжя у шлюбі вже 6 років й виховує однорічного сина.

"Я не можу повірити, що 14-річний хлопець, якого я зустріла на канікулах у Мексиці, тепер мій чоловік. Мене це вражає. Мені дуже пощастило з чоловіком", – сказала жінка.



У 2016 році пара одружилася / Фото SWNS

Водночас Том зізнався, що намагався привернути увагу Моніки з першої секунди, як її побачив. Увесь час їхньої розлуки почуття чоловіка лише зростали. Зараз він щасливий, що вони нарешті разом.