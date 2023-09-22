"Трошки навіть переслідувала", – Цибульська відверто зізналася, чи мала стосунки з дівчиною

Українська співачка Оля Цибульська розповіла цікаві історії зі свого особистого життя. Зокрема зірка згадала про стосунки з жінками.

У межах проєкту "Чат дівчат" Цибульська пригадала, що в її студентські роки одна дівчина, яка навчалася з нею в одному університеті та була трохи старшою, начебто хотіла зустрічатися. Зірка зізналася, що вона навіть переслідувала її.

Цікаво Злодій жіночих сердець і не тільки: Педро Алонсо – головний улюбленець "Паперового будинку"

Оля Цибульська відверто зізналася, чи мала роман з дівчиною

Оля зауважила, що дівчинка досить агресивно поводилася. "Тобто це не були такі залицяння хлопців, коли вони бояться написати. Вона зустрічала мене з роботи, вона писала мені багато повідомлень. Вона казала, що якщо я не прийду на зустріч, то вона мене все одно знайде. Трошки навіть переслідувала", – поділилася співачка.

Втім, Оля погодилася на зустріч і пояснила своїй шанувальниці, що в них нічого не вийде.

Ми поговорили, ми зустрілися. Я пояснила, що в нас нічого не може вийти. Ми не подобаємося одна одній,

– сказала Оля.

Оля Цибульська / Фото з інстаграму зірки

Крім того, співачка поділилася тим, що іноді до неї звертаються священики. Вони надсилають релігійні вітання та подарунки.

"У дорослому житті мене обліпили чоловіки. Мені батюшки, до речі, пишуть в дірект, священики. Коли ти 30+ дівчинка, тобі пишуть хлопці, для яких ти мілфа, яким там 18, вони такі: "Ви дуже сексі". Мені дуже приємно. Або святі отці пишуть. У мене є два святих отці, які постійно мене вітають з усіма релігійними святами, які надсилають мені картини, квіточки, фото свого саду, чи схід сонця. Я це дуже ціную і мене це гріє", – розповіла вона.

Нагадаємо, що Оля Цибульська є дружиною підприємця та ексдепутата Радивилівської міської ради Сергія Грисюка, і вони разом вже дев'ять років.